Оказывается, нужно учитывать сроки перехода на новую работу, что чётко прописано в законодательстве

Далеко не все инициативы правительства России вызывают восторг у рядовых жителей. Например, решение поднять срок призыва на срочную службу с 27 до 30 лет кажется довольно спорным и вызвало бурную реакцию в обществе. Изначально предполагалось, что власти компенсируют рост верхней планки за счёт увеличения нижней планки с 18 до 21 года, но в итоге инициатива не была поддержана. При этом в России достаточно понятное законодательство, оговаривающее все аспекты призыва в армию. Мало того, в связи с проведением СВО и стоящими перед страной вызовами, было принято решение исключить целый ряд профессий из списков призыва. Кажется, что всё должно быть почти идеальным, вот только ничего подобного не происходит.

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По данным «Коммерсанта» в России с каждым годом увеличивается количество нарушений в сфере предоставления отсрочек от военной службы для сотрудников аккредитованных ИТ-компаний. Проблемы начали возникать в 2022 году, когда вступили в силу новые правила предоставления отсрочек, ну а в 2023 году подобных случаев стало ещё больше. Журналисты сообщают, что в российских судах находится несколько исков, напрямую связанных с этой проблемой. Один из исков касается решения призывной комиссии Москвы, в результате которого сотрудник ИТ-компании получил повестку на военную службу. Повестка была отправлена 2 октября 2023 года, и в ней говорилось, что сотрудник должен явиться к месту службы в рядах российской армии 16 октября 2023 года. Вот только речь идёт об инженере аккредитованной ИТ-компании, который по закону имеет право на отсрочку от военной службы. Как уже было сказано выше, система отсрочки от армии для ИТ-специалистов в России действует с 2022 года и была введена в связи с массовым оттоком российских ИТ-специалистов за рубеж. Законодательная база выглядит довольно зрелой, что не мешает возникновению бюрократических и системных проблем вокруг предоставления отсрочек.

Например, один из случаев касается сотрудника, который перешёл в другую ИТ-фирму в мае 2023 года, а в июне того же года получил повестку на военную службу. Несмотря на наличие законной отсрочки, призывная комиссия проигнорировала его справку с нового места работы и отправила его на службу. В настоящее время данный ИТ-специалист оспаривает решение призывной комиссии в суде. Юристы военкомата утверждают, что поскольку компания, в которую он перешёл, не предоставила вовремя списки сотрудников, имеющих право на отсрочку, к началу весеннего призыва призывник ещё не обладал бронью. Суд признал действия военкомата и призывной комиссии незаконными и обязал рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки. Что любопытно, даже несмотря на победу в суде, ИТ-специалист остаётся в военной службе, ведь решение суда ещё не вступило в силу. Апелляция может занять месяцы, а в это время специалист вынужден оставаться на службе, несмотря на наличие законной отсрочки.

Такие случаи поднимают вопрос о компенсации времени, проведённого в армии вопреки закону, а в какой-то момент подобные проблемы будут решены. Пока же мы видим лишь первую волну, а значит наличие пострадавших от неверной интерпретации закона неизбежно. По мнению юристов, главной причиной проблем с призывом ИТ-специалистов в армию является увеличение бюрократической нагрузки на военкоматы. Оказывается, существует множество факторов, которые могут привести к принудительному призыву ИТ-специалистов в армию. Например, недостоверные данные в списках призывников или неправильная классификация сотрудников. Иногда даже сами ИТ-компании могут допускать ошибки, что влечёт за собой проблемы для сотрудников мужского пола.

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Призывник может сменить место жительства, а согласно действующему законодательству, списки призывников, имеющих право на отсрочку, должны быть направлены в Минцифры через портал «Госуслуг» не позднее чем за 50 календарных дней до начала очередного призыва в армию. Затем сотрудники ведомства проверяют эти списки и передают их в Министерство обороны. В Министерстве утверждают, что системных проблем с отсрочкой от срочной службы в армии для ИТ-специалистов нет. Представители ведомства заявили, что некоторые случаи недопонимания наблюдаются, но по каждому готовится оперативное решение. Эксперты полагают, что наиболее простым способом избежать проблем с призывом для ИТ-специалистов может стать отказ от смены работы до конца осеннего призыва. Отдельно рекомендуется совершать переход на новую работу как можно быстрее, что позволит работодателю уложиться в сроки и вовремя мог в подать документы на отсрочку. Если говорить о призыве 2023 года, то наиболее безопасными периодами для смены работы в ИТ-сфере были рамки с 1 января по 19 февраля и с 17 июля по 11 августа.