Ввод в действие Arrow-3 состоится только в 2025 году

На вооружении Германии есть целый комплекс средств противовоздушной обороны. Это и системы собственного производства, а также американские разработки. При этом власти существенно ослабили собственные системы ПВО, из-за отправки Украине десятков единиц техники. В итоге многие немецкие политики высказывают мнение, что власти нанесли отечественному оборонному комплексу значительный урон. Похоже, в Бундесвере прекрасно понимают проблему, поскольку приняли решение закупить израильскую противоракетную системы Arrow-3. Известно, что такое решение было принято поскольку данный тип ПВО способен перехватывать разнообразные ракеты, включая баллистические. По данным журналистов Focus, решение было продиктовано опасениями со стороны правительства Шольца, который видит потенциальную угрозу в российских ракетах.

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Отмечается, что подписание соглашения о поставке Arrow-3 было одобрено министрами обороны двух стран, когда Борис Писториус и Йоав Галант поставили подписи под ключевым документом. Общая стоимость сделки, которую называют защитой от «российской агрессии», составляет почти 4 миллиарда евро. При этом переговоры о закупке ПВО начались ещё в начале текущего года, но без разрешения со стороны США одобрить сделку было невозможно. Всё дело в том, что израильские инженеры разработали Arrow-3 вместе с американскими коллегами, поэтому обе стороны должны были одобрить поставки. На пресс-конференции глава немецкого Министерства обороны подчеркнул, что израильская система Arrow-3 предназначена для обеспечения защиты от баллистических ракет, включая российские боевые единицы. Борис Писториус уверяет, что со временем израильскую систему планируют интегрировать в систему ПРО НАТО.

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Поставка Arrow-3 должна быть завершена в течение двух лет, а Бундесвер планирует ввести её в боевое дежурство к концу 2025 года. Отдельно отмечается, что система защиты предназначена не только для Германии, но и для обеспечения безопасности соседних стран. Arrow-3 в Израиле позиционируется как самая передовая система противоракетной обороны, способная перехватывать вражеские баллистические ракеты на высоте более 100 километров. При этом дальность перехвата составляет до 3000 километров, а максимальная скорость движения ракеты достигает 9000 км/ч. Таким образом Arrow-3 способна сбивать большую часть российских крылатых ракет и пасует только перед сверхзвуковыми решениями. Эксперты напоминают, что в момент подлёта к цели «Кинжалы» существенно снижают скорость, а значит в теории Arrow-3 может сбивать даже гиперзвуковые ракеты. ПВО отслеживает 12 целей в режиме реального времени, но не может считаться дешёвой. Дело в том, что одна ракета стоит 3 миллиона долларов, а значит закупить большое количество ракет Германия не сможет. В целом будем надеяться, что немцам Arrow-3 никогда не пригодится, а СВО завершится новым мировым порядком, который позволит предотвратить глобальный конфликт.