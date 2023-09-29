Теоретически, всё выглядит действительно хорошо, но в реальности эффективность ИИ вызывает вопросы

Несколько дней назад стало известно о том, что израильская армия получила новый ОБТ Merkava Barak, который поступил в распоряжение 52-го батальона 401-й бронетанковой бригады. Разработка длилась 7 лет, а речь идёт о глубокой модернизации находящегося на вооружении танка. Новинка унаследовала все основные внешние конструктивные элементы от проверенных опытом машин, тогда как внутри экипаж ждут значительные изменения, включая системы на базе ИИ и специализированный комплекс ПО под названием Iron Vision, который позволяет «видеть сквозь броню». Стоит учитывать, что в современных боевых машинах существует обширный набор оборудования, позволяющий находить и уничтожать цели. Это включает в себя тепловизионные прицелы, обнаруживающие и идентифицирующие цели на больших расстояниях в любую погоду и в любое время суток, а также многочисленные датчики, способные отслеживать противника с помощью высокотехнологических решений.

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Вот только несмотря на обилие электроники, человеческий фактор остаётся ключевым, а в итоге экипаж иногда утомляется, зрение командира может замылиться, а логика принятия решений подвести в самый ответственный момент. Похоже, в Merkava Barak все эти проблемы окончательно решены благодаря новой системе управления огнём, известной как «Махшев Месима», использующей ИИ во время принятия решений. В итоге нейросеть фактически заменяет пятого члена экипажа в танке. ИИ обучен на тысячах различных данных от датчиков танка и способен автоматически обнаруживать опасные цели в поле зрения без участия человека. Это своеобразный компьютеризированный глаз, который способен видеть дальше и шире, чем человеческий. Система также собирает разведывательную информацию и целеуказания от других танков и подразделений, объединённых в одну оперативную сеть.

Это позволяет танку эффективно наводить огонь как на видимые цели, так и на те, которые находятся в укрытиях, что делает его более эффективным на поле боя. Компьютер анализирует данные, идентифицирует цели и определяет приоритет уничтожения, давая командиру танка увеличенное изображение потенциальной угрозы на дисплее. Вызывает интерес также новая технология Iron Vision, обеспечивающая возможность видеть сквозь броню танка. Этот модуль панорамного обзора установлен на крыше башни и имеет телевизионные и тепловизионные камеры для обзора в дневное и ночное время. Он связан с бортовым компьютером танка и передаёт изображение на экран перед глазами командира через систему дополненной реальности. Модуль реагирует на движения головы командира и автоматически подстраивает обзор в соответствии с его положением. Считается, что все эти компоненты делают танк Merkava Barak более эффективным на поле боя и уменьшают нагрузку на членов экипажа. Также на экран выводится дополнительная информация, включая скорость движения машины, направление движения и угол поворота головы командира относительно корпуса машины. Кроме того, Iron Vision способен интегрироваться с системами идентификации свой-чужой и боевыми информационно-управляющими системами, предоставляя изображение местности с символическими обозначениями для отслеживания дружественных и вражеских войск. В будущем также планируется возможность подключения к камерам беспилотных летательных аппаратов. Эксперты полагают, что указанные выше технологии в будущем станут стандартом для основных боевых машин других стран.

Что касается брони Merkava Barak, на данный момент нет информации о каких-либо изменениях в этом плане. Официальные заявления производителя и публикации в СМИ не содержат на этот счёт точных данных. Известно, что танк оснащён модернизированным комплексом активной защиты «Трофи», который способен обнаруживать и уничтожать кумулятивные ракеты и гранаты, предотвращая их попадание в танк. Кроме того, этот комплекс может определять направление и приблизительное местоположение источника огня, предупреждая экипаж. Таким образом, командир танка получает оперативную информацию о направлении атаки источника огня на дисплей. Эти функции позволяют быстро обнаруживать и подавить противника, даже если он изначально находился вне поля зрения экипажа. Merkava Barak также оснащён оборудованием для подключения к автоматизированной системе управления боевыми подразделениями TORCH-X, что позволяет обмениваться информацией о боевых задачах, положении собственных и вражеских сил, а также обеспечивает возможность совместной тактической работы разных военных частей.

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Новая система включает встроенные механизмы обучения для танкистов, что превращает танк в полноценный симулятор и снижает необходимость в специальных полигонах для тренировок. Такой подход становится все более популярным среди производителей танков, и это может стать стандартом для будущих боевых машин. Эксперты считают, что Merkava Barak представляет собой современный танк, который значительно улучшает огневую мощь и ситуационную осведомлённость экипажа, обеспечивает дополнительную защиту и возможность интеграции в автоматизированные системы управления. Эти изменения делают танк более эффективным и универсальным на поле боя. Ну а насколько Merkava Barak превосходит своих предшественников, и действительно ли ИИ способен оказаться полезным, пока неясно.