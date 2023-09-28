На проблему обратили внимание журналисты французской Le Figaro

В последнее время военкоры сообщают, что украинские военнослужащие ограничили количество иностранной техники, применяемой при наступлении на том или ином участке. Судя по ранее ходившим слухам, речь идёт о решении свыше, принятом под давлением американских властей. Как известно, немецкие и британские танки никак не проявили себя в реальных боевых условиях. Leopards 2 подрывались на минах и уничтожались при помощи ПТРК и авиации, тогда как всего несколько засветившихся Challengers 2 были быстро обнаружены и сожжены. На очереди Abrams. Известно, что американские танки уже прибыли в Украину, ну а журналисты Le Figaro уверены, что они окажут неоценимую помощь ВСУ в рамках наступательной компании.

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При этом в прессе пишут, что случится это только в том случае, если украинское командование учтёт все рекомендации американской стороны. Называется ряд проблем, каждая из которых способна серьёзно подкосить боевую мощь Abrams. По словам командира танкового батальона, знакомого с функциональными особенностями американских машин, без должного уровня обслуживания техника не сможет раскрыть свой потенциал. Ян Буавен подчёркивает, что если украинская армия не подготовила специалистов высокого уровня, то могут возникнуть значительные риски при использовании Abrams в боевых условиях. В пример приводится двигатель танка, который должен всегда находиться в идеальном состоянии. За этим следят десятки техников, ну а в случае неправильного или несвоевременного ремонта, двигатель танка способен просто взорваться на ходу. Журналисты уверяют, что так думает не только французский эксперт, но и генерал НАТО Марк Хертлинг.

В настоящее время неясно, удалось ли ВСУ успеть подготовить достаточное количество ремонтных бригад, но у Abrams есть и другие проблемы. Оказывается, танк имеет не самую оптимальную герметизацию боекомплекта. В итоге, если русские хорошо прицелятся, либо ударят мощным фугасным снарядом, то танк может взорваться, что приведёт к гибели экипажа. Попасть в место хранения снарядов не так просто, но сам факт наличия такой проблемы, уже вызывает вопросы. Стоит также помнить, что Abrams тяжёлый, ну а очень скоро начнётся распутица. Дожди превратят землю на Запорожском направлении в непроходимые топи, а техники для эвакуации у ВСУ не так уж и много. Ну а поскольку застрявший танк представляет собой лёгкую мишень, то можно предположить, что украинское командование предпочтёт придержать американские танки.

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В целом эксперты называют и другие проблемы, которые имеются у американской машины. Например, всё тот же двигатель сжигает в несколько раз больше топлива, чем российские аналоги, но требует специализированный керосин. Хранилища с таким топливом могут стать одной из основных целей для российских дронов-камикадзе, но и это ещё не всё, ведь Abrams использует снаряды, не совместимые с уже имеющимися в распоряжении ВСУ. Это очередные сложности с логистикой. В целом, есть и другие вопросы, а первые несколько танков, которые якобы прибыли на передовую, не окажут существенного влияние на ситуацию. Abrams пробиваются из российского ПТРК «Корнет», не смогут пройти минные поля и плохо защищены от прилётов управляемых ракет, выпущенных из ударных вертолётов Ка-52.