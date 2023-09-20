Первые мобильные процессоры нового поколения должны поступить в продажу уже в декабре 2023 года

Уже давно известно, что в 2023 году Intel планировала выпустить новую линейку настольных процессоров. Какое-то время энтузиасты ожидали от компании чуда, но в итоге стало ясно, что речь идёт о Raptor Lake Refresh. Проще говоря, мы ещё раз увидим 10-нм технологический процесс и уже знакомую архитектуру. На самом деле это не так плохо, ведь благодаря этому владельцы процессоров 12-го поколения смогут обновить свои компьютеры без покупки новой материнской платы. И всё же, эксперты ожидали анонс архитектуры следующего поколения Meteor Lake. Что же, мечты сбываются, ведь в рамках мероприятия InnovatiON 2023 Intel официально раскрыла информацию о своих мобильных процессорах следующего поколения. Указывается, что выпуск запланирован на 14 декабря, а как вы уже могли понять, речь идёт именно о мобильных чипах, тогда как настольные решения так и останутся небольшой эволюцией действующей архитектуры.

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Одной из ключевых особенностей Meteor Lake станет новый принцип построения кристалла. Эксперты отмечают, что Intel впервые использует плиточную (чиплетную) архитектуру, где каждый процессор Meteor Lake состоит из четырёх плиток: графической, системы-на-кристалле (SoC), ввода/вывода и вычислительной. Графическая часть содержит интегрированный графический процессор (iGPU), а также вычислительные и графические рендеринговые блоки. Meteor Lake использует усовершенствованный графический процессор Xe-LPG на базе архитектуры ARC Alchemist, а представители Intel уверяют, что его эффективность в пересчёте на Вт увеличилась в два раза по сравнению с Xe-LP. Вычислительная плитка содержит ядра процессора. В Meteor Lake используется гибридная архитектура с быстрыми P-ядрами Redwood Cove и энергоэффективными E-ядрами Crestmont. P-ядра получили собственный кэш L2, а E-ядра разделяют общий кэш L2 между четырьмя ядрами. Кэш L3 является общим для всей вычислительной плитки. Технология HyperThreading (как обычно) поддерживается только производительными ядрами.

Плитка SoC служит связующим элементом между всеми остальными частями процессора Meteor Lake. В SoC находятся две ключевые шины: NOC (Network on Crystal) и IO. NOC соединяет графическую и вычислительную плитки, а также содержит контроллеры памяти, изображения, дисплея и другие компоненты. IO Fabric управляет всеми остальными контроллерами, такими как USB, PCI Express, Wi-Fi/Bluetooth, и прямо взаимодействует с плиткой ввода/вывода. В плитке SoC есть два интересных элемента: встроенный блок NPU для ускорения задач, связанных с искусственным интеллектом, и кластер ядер Low Power Island, которые появились впервые и используют архитектуру Crestmont. Кластер Low Power Island представляет собой первый уровень в иерархии Meteor Lake. Когда процессор сталкивается с лёгкой задачей, он предпочитает выполнить её на Low Power Island для снижения энергопотребления и повышения автономности устройств.

Плитка ввода/вывода расширяет возможности SoC. IO Tile содержит интерфейсы физического уровня, такие как PCI Express, Thunderbolt и USB. Эта плитка физически настраиваема, что позволяет Intel изменять её размер в зависимости от конкретных моделей процессоров, что в свою очередь даёт возможность настраивать количество портов и доступных линий PCIe. Meteor Lake поддерживает Thunderbolt 4, USB 4, PCIe 5.0 и Wi-Fi 7. Полная линейка процессоров Meteor Lake с подробными характеристиками будет представлена 14 декабря. Все чипы Meteor Lake изготавливаются по технологии Intel 4 (EUV), что аналогично TSMC N5, и используют новую упаковку Foveros. Также стоит отметить, что процессоры Meteor Lake будут называться Core Ultra, а не Core i, как находящиеся сегодня на рынке модели.

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Особое внимание уделяется системам на базе ИИ, а представители Intel заявляют о скором приходе новой эры вычислительных систем, в рамках которой ключевую роль будут исполнять процессоры Intel Core Ultra на архитектуре Meteor Lake. Они оснащены первым в истории интегрированным нейронным процессором Intel (NPU) для ускорения систем на базе искусственного интеллекта. Называются следующие особенности данной технологии: