При этом сам дрон пролетел расстояние 70 километров и не был замечен украинской ПВО (видео)

Не секрет, что российский дрон «Ланцет» считается одним из самых эффективных и превосходит большую часть действующих аналогов. При этом эксперты отмечают, что последнее поколение беспилотников способно быстро менять траекторию полёта, что позволяет маневрировать и заходить на цель под нужным углом и с наиболее удачного направления. Особое внимание уделяется защищённости, поскольку обе стороны имеют системы РЭБ, что позволяет сбивать дроны до их подлёта к цели. Ну а «Ланцет» практические не подвержен действию украинских систем радиоэлектронной борьбы, поэтому сбить его с курса крайне сложно.

Единственным минусом считается невысокая дальность полёта, достигающая 50 километров. Стоит учесть, что первые версии с трудом перемещались на расстояние 30 километров, ну а такая дальность обусловлена особенностями конструкции, хотя есть все основания полагать, что российские войска в СВО получили ещё более технологичную версию «Ланцета», но обо всём по порядку.

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19 сентября в сети появилось первое видео боевого применения беспилотного аппарата «Ланцет» против истребителя МиГ-29, принадлежащего Военно-воздушным силам Украины. Что удивительно, инцидент произошёл на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области, на расстоянии 70 километров от линии боевых действий. Беспилотник попал в район кабины и повредил МиГ-29, а источники утверждают, что всё это произошло 16 сентября. Как вы уже могли прочесть выше, дальность полёта дрона составляет 50 километров, в данном случае наблюдается значительное превышение заявленных характеристик. Предполагается, что украинский МиГ-29 был атакован с территории Запорожской области. Можно предположить, что благодаря компактным размерам и высокой манёвренности пусковой установки, которую можно установить на небольшом прицепе, применение дрона оставалось максимально скрытым. Таким образом российские военнослужащие провели целую операцию, войдя на территорию противника, а после запуска беспилотника вернулись обратно. Такая версия имеет право на жизнь, но маловероятна, поскольку «Ланцет» считается сверхсекретным оружием, а значит не должен ни при каких обстоятельствах попасть в руки ВСУ.

Опровергает такую версию и тот факт, что беспилотник был один, ведь если бы речь шла о групповой атаке, можно было добиться более значительных результатов. В этом случае можно было бы уничтожить все находившиеся на аэродроме МиГ-29, которые в тот момент находились в исправном состоянии (на видео есть и второй МиГ-29). На кадрах можно увидеть, что рядом с истребителем стоит грузовик с электрогенератором, готовый быстро подать энергию и запустить самолёт.

Интересны и другие обстоятельства. Так, МиГ-29 в момент атаки не находился в защитном ангаре, а стоял на бетонной площадке, окружённой резиновыми шинами для дополнительной безопасности. Можно сделать вывод, что средства противовоздушной обороны аэродрома не среагировали на приближающийся дрон-камикадзе, а в итоге ни переносные, ни стационарные ПВО не были задействованы для перехвата «Ланцета». Всё это наводит на мысль, что речь шла о запуске с российских позиций, а сам беспилотник теперь способен лететь на расстояние свыше 70 километров. Это открывает новые возможности для нанесения ударов по другим стратегически важным объектам ВСУ.

Кроме того, применение «Ланцетов» в сочетании с «Геранями» и крылатыми ракетами в перспективе (особенно зимой) может обеспечить вывод из строя практически любых систем ПВО без необходимости перегружать их большим количеством снарядов. После того как системы противовоздушной обороны аэродрома Долгинцева не справились с «Ланцетом», нельзя исключать, что в ближайшее время по аэродромам вблизи ЛБС будут применены и другие высокоточные средства, такие как корректируемые авиабомбы с дальностью планирования 70—100 километров. На видео уже обратили внимание в США, а по мнению эксперта из Forbes, Киеву потребуется пересмотреть тактику размещения авиации, быстро переместив её как можно дальше от линии соприкосновения. Дэвид Экс прогнозирует для ВСУ непростые времена, ведь украинская авиация и без того сильно потрёпана, а появление такого грозного противника и вовсе способно резко снизить и без того низкую эффективность применения бомбардировщиков и истребителей.

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