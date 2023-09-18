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В Сенате США рассказали о том, как ВМС идут ко дну, а дефицит новобранцев достиг 13 000 человек
Такого количества хватило бы для того, чтобы укомплектовать целых 3 авианосца

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В последнее время американская пресса выражает беспокойство по поводу сложностей с набором в армию новобранцев. Рядовые граждане США больше не хотят служить, а проблем так много, что на решение их уйдут десятилетия. Прежде всего потребуется изменить подход к питанию детей, поскольку значительная часть тех, кто мог бы служить по контракту, имеет ту или иную стадию ожирения. Лишний вес оказывает негативное влияние на физическую форму, приводит к развитию различных заболеваний, а власти продолжают настаивать на инклюзивности и толерантности. В итоге в армию попадают трансгендеры и люди, которые и сами не знают, какой и у них пол. Снижаются требования к кандидатам, а недавно даже людям с психическими отклонениями разрешили брать в руки оружие. Оказывается, у США есть масса системных трудностей, найти решение которым не представляется возможным. 

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Несколько дней назад на слушаниях в комитете по обороне Сената присутствовала и.о. начальника военно-морских операций. Лиза Франкетти дослужилась до звания адмирала, но так и не может официально вступить в должность. Всё дело в том, что сенатор от Республиканской партии Томми Табервилл заблокировал утверждение новых должностей для более чем 300 старших офицеров армии, флота и ВВС. Франкетти уверяет, что кроме неё самой ещё несколько адмиралов и комендант корпуса морской пехоты остаются во временном статусе. Кроме того, некоторые старшие офицеры не получили утверждения новых званий, что влияет на финансовое положение и вызывает недовольство. Франкетти называет положение тревожным и приводит следующие данные: в этом году флот не смог набрать 7 000 рекрутов, а общий дефицит составляет 13 000 человек. Это эквивалентно экипажам трёх авианосцев, не считая авиагрупп. Программа строительства подводных лодок типа «Колумбия» существенно отстаёт от графика, а сроки службы пяти подводных лодок типа «Огайо» нужно утвердить. Любое решение потребует длительных инвестиций в ремонт или утилизацию, но даже при успешной модернизации подлодки всё равно придётся списать к концу текущего десятилетия, что приведёт к дополнительным расходам из бюджета.

Ситуация с программой AUKUS также вызывает беспокойство. Программа строительства подводных лодок типа «Вирджиния» для флота США отстаёт от графика. Вместо запланированных двух лодок в год, флот получает в среднем лишь 1.2 единицы, но даже в этом случае возникают задержки. Критическое отставание в программе «Вирджиния» влечёт увеличение расходов на поддержание в боевом состоянии старых подводных лодок типа «Лос-Анджелес». Текущая ситуация также характеризуется большим количеством подводных лодок на ремонте и техническом обслуживании среди всего состава флота, но такое соотношение ухудшается с каждым годом. Чтобы выполнять свои обязательства перед Австралией к 2040 году, программа «Вирджиния» должна увеличиться строительство до 2.2-2.3 корпусов в год. Вот только такие темпы строительства считаются практически недостижимыми, учитывая инвестиционные недостатки и финансовые трудности Австралии. Не исключено, что часть программы по строительству фрегатов типа «Хантер» для Австралии будет заменена более бюджетными вариантами, такими как Тип 31 с австралийскими модификациями.

Адмриал Франкетти

Проблемы также существуют в сфере авианосцев ВМС США. Задержки в строительстве «Джеральда Форда» и «Джона Кеннеди» привели к продлению сроков службы «Нимитца» и «Эйзенхауэра». Это вызвало необходимость дорогостоящих ремонтных работ общей стоимостью 850 миллионов долларов. Также рассматривается продление срока службы пяти крейсеров УРО типа «Тикондерога» и эсминцев типа «Бьёрк». Флот предлагает списать 49 кораблей, но Конгресс разрешил списать только 12, в то время как число новых кораблей, поставленных промышленностью, составило всего 9.

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#сша #армия #флот
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