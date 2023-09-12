Геймеры были бы не против купить новую видеокарту от тётушки Су, но Radeon RX 7800 XT крайне сложно встретить в рознице

Пожалуй, самым главным индикатором популярности той или иной видеокарты является статистика Steam. На платформе зарегистрированы миллионы геймеров, а более точных данных нет и в ближайшее время не будет. Можно смотреть на продажи в тех или иных магазинах, но они отражают только ситуативную картину. Кроме того, часто отдельные торговые сети устраивают распродажи, поэтому в списки попадают крайне редкие и непопулярные товары. Ну а со Steam всё просто, ведь если изучить первые 25 наиболее популярных видеокарт, то можно сделать следующие выводы: 21 из них выпущена силами NVIDIA. На 13-м месте интегрированная графика от AMD, а на 25-м месте видеокарта Radeon RX 580. Стоит отметить, что после выхода Radeon RX 580 красные не смогли создать ничего более массового, а с тех пор только теряли позиции. Не стал исключением и запуск Radeon RX 7800 XT, Radeon RX 7700 XT.

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Прежде всего нужно напомнить, что речь о новых графических чипах, которые должны были выйти полгода назад, но сильно задержались по пути к геймерам. При этом по сравнению с аналогами прошлого поколения нет никакого прироста быстродействия, а в итоге основным преимуществом может считаться цена. Напомним, за Radeon RX 7800 XT просят 500 долларов на американском рынке, тогда как за Radeon RX 7700 XT придётся выложить 450 долларов. Теоретически, более мощная видеокарта смотрится очень неплохо по сравнению с GeForce RTX 4070, но есть нюанс. Начнём с немецкого Mindfactory, где традиционно популярны красные цвета. Как сообщается, за первую неделю после выхода было реализовано 650 единиц Radeon RX 7800 XT, что позволило новинке закрепиться на первом месте. Более дорогая GeForce RTX 4070 на втором месте, но разрыв не такой большой, как можно было ожидать, ведь именно Mindfactory считается прибежищем фанатов Лизы Су.

Разгадку можно найти во время изучения статистики американских магазинов. Похоже, лидерам рынка Newegg и Amazon почти не досталось новых видеокарт производства AMD. В чём проблема, инсайдеры не знают, но тот факт, что наблюдается дефицит, не вызывает сомнения. В тех магазинах (например, Microcenters), где были значительные запасы, геймеры сметают Radeon RX 7800 XT с полок, вот только Лиза Су снова села в лужу. Неясно, с какими проблемами сталкивается AMD, но есть все основания полагать, что количество доступных видеокарт оказалось небольшим, а в итоге почти все доступные решения быстро раскупили. Когда появится новая партия, никто точно не знает. Не исключено, что графические чипы будут медленно поступать на полки магазинов, но это неточно, ведь инсайдеры на этот счёт молчат.

Стоит помнить, что дефицит полупроводников давно завершился, а сегодня у TSMC достаточно свободных мощностей. Очевидно, что мы сталкиваемся именно с нежеланием AMD заказывать много видеокарт, а занятая ниша полностью устраивает Лизу Су. Отдельно отмечается, что спросом пользуется только Radeon RX 7800 XT, тогда как Radeon RX 7700 XT демонстрирует минимальные продажи. Ещё на старте эксперты полагали, что геймеры встретят такую видеокарту прохладно. Она считается прямой конкуренткой для GeForce RTX 4060 Ti, но стоит на целых 50 долларов дороже. Как показала практика, потенциальных покупателей не волнует, что Radeon RX 7700 XT быстрее и предлагает 12 Гб видеопамяти. Можно сделать вывод, что геймеров интересует только цена, а оба продукта они воспринимают примерно одинаковыми, хотя это и не так. Кстати, Radeon RX 7800 XT так и не доехала до российской розницы, а торговые сети даже не делают анонсов относительно того, когда видеокарта заглянет в нам на огонёк.