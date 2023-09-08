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Северная Корея поставила на боевое дежурство подводную лодку с ядерными боеголовками
«Герой Ким Гун Ок» станет первой в черед нескольких аналогичных субмарин ВМС КНДР

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Северная Корея выживает в изоляции уже много десятилетий, находясь под сильным давлением со стороны мировой общественности. При этом объективных причин для противоречий нет, поскольку власти не против налаживания контактов с Южной Кореей. Какое-то время назад были созданы условия для диалога, но сегодня регион считается крайне важным для США, поэтому янки активно вооружают Южную Корею и не настроены на диалог с КНДР. Хороших новостей мало, а на этом фоне власти Северной Кореи продолжают играть мышцами. Очевидно, что в прямом столкновении с накачанной американским оружием Южной Кореей этой стране не выстоять, но у КНДР есть несколько козырей в рукаве, ведь там имеют ядерное оружие, способное долететь даже до США. 

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Ясно, что ставить всё на одну лошадь необдуманно, поэтому в КНДР предпринимает и другие усилия, направленные на увеличение своего военного потенциала. Как стало известно, недавно состоялась торжественная церемония спуска на воду новой подводной лодки «Герой Ким Гун Ок», способной нести как обычные боеголовки, так и ядерные заряды. Информация подтверждена Центральным телеграфным агентством КНДР, а на мероприятии присутствовали все руководящие члены страны. Сообщается, что торжественное событие состоялось 6 сентября, а поприветствовать народ вышел лично генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын. Также были замечены: маршалы Ли Пхен Чхоль и Пак Чон Чхон, адмирал Ким Мен Сик и глава правительства КНДР Ким Ток Хун. Присутствовали и другие члены командования ВМС КНДР, имена которых ничего не скажут нашим читателям. 

Представители Министерства обороны Северной Кореи отмечают, что новая субмарина будет включена в состав подводного дивизиона Восточноморского флота Военно-морских сил Корейской народной армии. Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР достигла значительных успехов в развитии судостроительной промышленности и продолжает модернизировать как подводные, так и надводные силы флота, а также укреплять ядерный потенциал Военно-морских сил КНДР. Он выразил намерение модернизировать все тяжёлые подводные лодки, находящиеся в составе Военно-морских сил КНДР. Это позволит поставить на каждую ядерные боеголовки, что увеличит потенциал страны и сможет гарантировать Северной Корее свободу и безопасность. Ну а «Герой Ким Гун Ок» можно назвать первой подводной лодкой, которая получила столь мощное оружие. Отмечается, что субмарина имеет номер 841 и способна нести тактическое ядерное оружие. Это значит, что дальность применения невысока, хотя ключом является мобильность и скрытность, а значит при необходимости «Герой Ким Гун Ок» способен подойти к берегам США на близкое расстояние. 

В США выразили обеспокоенность происходящим, но не считают подводную лодку для себя опасной. Там ссылаются на соглашения с КНДР, в рамках которых страна получила гарантии безопасности и не станет применять ядерное оружие против своих соседей. При этом американская пресса ругает власти КНДР, но забывает, что активно накачивает оружием весь регион, включая Японию и другие страны, способные противостоять Китаю. 

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#армия #северная корея #флот #подводные лодки #«герой ким гун ок»
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