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Radeon RX 7800 XT за $500 обходит более дорогую GeForce RTX 4070, а AMD кладёт NVIDIA на лопатки
На этот раз видеокарты AMD смотрятся реальными конкурентками продукции NVIDIA

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Даже до пандемии коронавируса и дефицита полупроводников NVIDIA занимала лидирующие позиции в производстве графических чипов, но испытания только усилили позиции зелёных, тогда как красные предпочли сосредоточиться на крупных заказах, решительно забыв о геймерах. В итоге AMD продолжила терять рыночную долю, а значительные надежды возлагались на серию Radeon RX 7000. По мнению некоторых экспертов, проблема оказалась в самой архитектуре RDNA 3. Похоже, инженеры допустили какую-то ошибку, поэтому видеокарты стали не такими быстрыми, как ожидалось и крайне прожорливыми. Например, Radeon RX 7900 ХТХ, на которую Лиза Су ставила очень много, была всего немного быстрее GeForce RTX 4800 и критично отставала от GeForce RTX 4090. Перспективная Radeon RX 7900 ХТ и вовсе вынуждена была конкурировать с GeForce RTX 4070 Ti, при этом трассировка лучей снова оказалась на разочаровывающем уровне. 

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Не появилась и новая технология масштабирования, на которую возлагались большие надежды. FSR 3 представлена в конце августа и станет доступна в начале 2024, а это более чем на год позднее, чем DLSS 3, что также не улучшает имидж AMD. И всё же, фанаты ждут от Лизы Су чудес, поскольку Дженсен Хуанг слишком свободно распоряжается ценами и не чувствует реальной конкуренции. Похоже, свершилось чудо, ведь новые видеокарты Radeon RX 7800 XT и Radeon RX 7700 XT способны составить достойную конкуренцию продукции NVIDIA. Ниже вы можете ознакомиться с тестами некоторых видеокарт, но вначале давайте рассмотрим ценообразование. Итак, за Radeon RX 7800 XT будут просить 500 долларов, а видеокарта позиционируется в качестве конкурентки для GeForce RTX 4070. И вот здесь и возникает казус, ведь последняя стоит 600 долларов. С Radeon RX 7700 XT всё не так просто, ведь в качестве конкурентки предлагается GeForce RTX 4060 Ti с 16 Гб видеопамяти. Такая видеокарта стоила на старте 500 долларов, но цена её была официально снижена до 450 долларов. Ну и в продаже есть обычная GeForce RTX 4060 Ti с 8 Гб видеопамяти за 400 долларов, поэтому Radeon RX 7700 XT, за которую просят 450 долларов, выглядит не так перспективно. 

Без трассировки лучей

С трассировкой лучей

Что до результатов, то они весьма примечательны, ведь Radeon RX 7800 XT примерно на 7% быстрее GeForce RTX 4070, но стоит на целых 100 долларов дешевле. При этом видеокарта AMD имеет больше видеопамяти, что сделает её более привлекательной. Увы, но в трассировке лучей продукция от дядюшки Хуанга всё ещё впереди, поэтому никаких прорывов на данном поприще от красных не ждите. Порадовала и Radeon RX 7700 XT, оказавшаяся на целых 16% быстрее GeForce RTX 4060 Ti. Речь идёт именно об игровых тестах, а всего изучено 17 различных проектов в разрешении 2К. Radeon RX 7700 XT выглядит очень серьёзно на фоне конкурентки, но в связи с недавним удешевлением GeForce RTX 4060 Ti AMD всё же придётся корректировать цену. 

Синтетические тесты

Как уже было сказано, в трассировке лучей первое место за продукцией NVIDIA, тогда как синтетические тесты примерно соответствуют игровым, доказывая преимущество Radeon RX 7800 XT и Radeon RX 7700 XT над своими соперницами. В данном случае остаётся только надеяться, что с доступностью проблем не возникнет, ведь та же MSI отказалась выпускать собственные видеокарты на базе новых графических чипов. Что до цены, то в Европе ожидается значительная наценка, ну а курс российского рубля и вовсе не располагает к выгодным предложениям. В последние годы видеокарты AMD пользуются низким спросом на отечественном рынке, поэтому не факт, что они приедут в первые недели после начала продаж по всему миру. Что говорить, если геймеры не расхватывают даже NVIDIA, а значит фанатам продукции красного лагеря придётся запастись терпением. 

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#amd #nvidia #видеокарты #geforce rtx 4070 #radeon rx 7800 xt
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