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Даже до пандемии коронавируса и дефицита полупроводников NVIDIA занимала лидирующие позиции в производстве графических чипов, но испытания только усилили позиции зелёных, тогда как красные предпочли сосредоточиться на крупных заказах, решительно забыв о геймерах. В итоге AMD продолжила терять рыночную долю, а значительные надежды возлагались на серию Radeon RX 7000. По мнению некоторых экспертов, проблема оказалась в самой архитектуре RDNA 3. Похоже, инженеры допустили какую-то ошибку, поэтому видеокарты стали не такими быстрыми, как ожидалось и крайне прожорливыми. Например, Radeon RX 7900 ХТХ, на которую Лиза Су ставила очень много, была всего немного быстрее GeForce RTX 4800 и критично отставала от GeForce RTX 4090. Перспективная Radeon RX 7900 ХТ и вовсе вынуждена была конкурировать с GeForce RTX 4070 Ti, при этом трассировка лучей снова оказалась на разочаровывающем уровне.
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Не появилась и новая технология масштабирования, на которую возлагались большие надежды. FSR 3 представлена в конце августа и станет доступна в начале 2024, а это более чем на год позднее, чем DLSS 3, что также не улучшает имидж AMD. И всё же, фанаты ждут от Лизы Су чудес, поскольку Дженсен Хуанг слишком свободно распоряжается ценами и не чувствует реальной конкуренции. Похоже, свершилось чудо, ведь новые видеокарты Radeon RX 7800 XT и Radeon RX 7700 XT способны составить достойную конкуренцию продукции NVIDIA. Ниже вы можете ознакомиться с тестами некоторых видеокарт, но вначале давайте рассмотрим ценообразование. Итак, за Radeon RX 7800 XT будут просить 500 долларов, а видеокарта позиционируется в качестве конкурентки для GeForce RTX 4070. И вот здесь и возникает казус, ведь последняя стоит 600 долларов. С Radeon RX 7700 XT всё не так просто, ведь в качестве конкурентки предлагается GeForce RTX 4060 Ti с 16 Гб видеопамяти. Такая видеокарта стоила на старте 500 долларов, но цена её была официально снижена до 450 долларов. Ну и в продаже есть обычная GeForce RTX 4060 Ti с 8 Гб видеопамяти за 400 долларов, поэтому Radeon RX 7700 XT, за которую просят 450 долларов, выглядит не так перспективно.
Что до результатов, то они весьма примечательны, ведь Radeon RX 7800 XT примерно на 7% быстрее GeForce RTX 4070, но стоит на целых 100 долларов дешевле. При этом видеокарта AMD имеет больше видеопамяти, что сделает её более привлекательной. Увы, но в трассировке лучей продукция от дядюшки Хуанга всё ещё впереди, поэтому никаких прорывов на данном поприще от красных не ждите. Порадовала и Radeon RX 7700 XT, оказавшаяся на целых 16% быстрее GeForce RTX 4060 Ti. Речь идёт именно об игровых тестах, а всего изучено 17 различных проектов в разрешении 2К. Radeon RX 7700 XT выглядит очень серьёзно на фоне конкурентки, но в связи с недавним удешевлением GeForce RTX 4060 Ti AMD всё же придётся корректировать цену.
Как уже было сказано, в трассировке лучей первое место за продукцией NVIDIA, тогда как синтетические тесты примерно соответствуют игровым, доказывая преимущество Radeon RX 7800 XT и Radeon RX 7700 XT над своими соперницами. В данном случае остаётся только надеяться, что с доступностью проблем не возникнет, ведь та же MSI отказалась выпускать собственные видеокарты на базе новых графических чипов. Что до цены, то в Европе ожидается значительная наценка, ну а курс российского рубля и вовсе не располагает к выгодным предложениям. В последние годы видеокарты AMD пользуются низким спросом на отечественном рынке, поэтому не факт, что они приедут в первые недели после начала продаж по всему миру. Что говорить, если геймеры не расхватывают даже NVIDIA, а значит фанатам продукции красного лагеря придётся запастись терпением.