В Испании уже 25 лет назад отказались от такого оружия

В 2022 году украинские власти в истерике завозили в страну сотни тысяч единиц стрелкового оружия и раздавали жителям Киева автоматы с патронами. В результате столицу на несколько месяцев накрыла волна насилия, а назвать количество жертв до сих пор никто не решился. При этом со складов было извлечено старое оружие времён Второй и даже Первой мировой, которое давно израсходовало свой ресурс и не годится для современных конфликтов. Похоже, украинские власти продолжают тянуть в страну всякий хлам, о чём красноречиво свидетельствуют указанные ниже факты.

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Несколько дней назад в Киеве проходил парад, приуроченный ко Дню независимости. Так вот, на параде были замечены пограничники, в руках у которых находилась испанская винтовка Cetme L калибра 5.56-мм. Что любопытно, официальные источники Министерства обороны Украины не подтверждают факт поставки указанных выше винтовок, поэтому неясно, каким образом партия вообще попала в страну. Эксперты отмечают, что Cetme L была выведена из состава вооружённых сил Испании в далёком 1999 году. Задолго до этого было принято решение перейти на немецкие G-36, а значит оружие 25 лет пылилось на складах и сегодня вряд ли соответствует требованиям безопасности.

Ну история Cetme L довольно запутанная, поскольку винтовка почти 50 лет находилась на вооружении испанской армии, а за это время прошла ряд модификаций с наиболее удачной Cetme C. Именно эта модель получила признание в вооружённых силах благодаря надёжности, точности, прочности и мощности, а также завоевала мировую популярность. Но на этом испанские инженеры не остановились, продолжая интегрировать всё более смелые решения. В конечном итоге более поздняя модификация Cetme L была изъята из вооружённых сил из-за многочисленных дефектов, начиная от проблем с механикой и магазинами, заканчивая деформациями из-за перегрева или коррозии некоторых деталей. По данным испанской прессы, часть винтовок находилась на балансе армии в рамках резерва, а соглашений между Испанией и Украиной о передаче оружия не было.

В любом случае, если даже поставка была частной, то реальной пользы от такого оружия мало. Cetme L действительно сильно устарела и, учитывая её недостатки, не может использоваться в реальных боевых действиях. Эксперты полагают, что для тренировок на полигонах и отработки тех или иных манёвров, винтовка подходит, тогда как в Киеве показали её на вооружении элитных войск, что крайне удивительно на фоне общедоступной информации и критики со стороны специалистов.



