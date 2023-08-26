Оба самолёта уничтожены, а пилоты погибли

Украинское правительство агрессивно использует медийные личности в собственных целях. Например, ещё несколько лет назад фехтовальщица Ольга Харлан не проявляла активную гражданскую политику и в целом вела себя на международных соревнованиях согласно регламенту. Похоже, сегодня нельзя оставаться официальным лицом Украины без постоянной демонстрации ненависти к России. Сама Ольга совершенно неожиданно заявила о том, что уже давно числится в СБУ и в целом наговорила много интересного. Не обходится дело и без военнослужащих, которым приписываются невероятные подвиги. Например, одним из самых популярных лётчиков украинской армии считался пилот с позывным «Джус Файтер» (Juice_Fighter). Он регулярно давал интервью иностранной прессе, рассказывая о собственных подвигах и многих других деталях.

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Многие эксперты сомневались в правдоподобности историй, курсирующих вокруг пилота, но теперь узнать правду уже не получится, ведь вчера лётчик погиб. Сообщается, что вечером 25 августа над аэродромом в Житомире столкнулись два самолёта МиГ-29, за штурвалом одного из которых и находился «Джус Файтер». Согласно опубликованным деталям, один из самолётов случайно задел хвостовое оперение другого. В результате произошло резкое столкновение и неконтролируемое падение. Предполагается, что в этот момент оба борта поднимались в воздух для патрулирования, но прозвучала воздушная тревога, поскольку с военной базы в Беларуси поднялись носители гиперзвуковых «Кинжалов». Неясно, с чем связано столкновение, но можно предположить, что лётчики просто не поделили посадочную полосу, поскольку получили команды от оператора как можно быстрее вернуться на аэродром.

В ходе недавнего интервью «Джус Файтер» жаловался американским СМИ на превосходство российской армии в области радиоэлектронной борьбы. Пилот был крайне недоволен состоянием самолётов, которые Украина получила от так называемых союзников и рассказывал о том, что лётные характеристики МиГ-29 не соответствуют минимальным требованиям к безопасности. Не исключено, что пилоты не смогли катапультироваться из-за технических проблем, поскольку специалистов в Украине остаётся мало, а значительная часть экспертов была отправлена в США и другие страны для обучения. Напомним, там пилотов хотят научить пилотировать F-16, ну а техники должны овладеть навыками ремонта и проведениях технического обслуживания американских истребителей. Что странно, имя второго пилота, который разбился вместе с «Джус Файтер», не указывается.