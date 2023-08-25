Чем всё это будет заменять правительство Греции, большой вопрос, ведь США не планируют дополнительных поставок ПВО в Европу

В последнее время становится всё более очевидно, что американское оружие, которое долго время считалось наиболее эффективным, в значительной степени уступает новым российским аналогам. Несмотря на это Америка продолжает оказывать на союзников политическое давление, что приводит к довольно странным решениям. К примеру, многие страны НАТО закупают истребители F-35, при этом выстроилась самая настоящая очередь. Самолёты старые и сильно переоценены, но европейские лидеры готовы платить и больше за право пожать руку Байдену. Наиболее агрессивно ведут себя страны, ранее входившие в сферу влияния СССР. Принимаемые там решения сложно объяснить, поскольку по большей части они продиктованы не логикой и безопасностью, а попыткой услужить сюзерену из-за океана.

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Очередным подтверждением подобных выводов стало решение правительства Греции о полном прекращении обслуживания российских зенитных ракетных комплексов, которые на данный момент находятся в вооружении греческой армии. Согласно информации, полученной из источника в военном ведомстве, контракт с Россией будет аннулирован, а решение уже передано в парламент для рассмотрения. По данным местных журналистов, Министерство обороны планирует прекратить действие контракта на обслуживание зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» и «Оса-АКМ», которые находятся на вооружении греческой армии уже более двадцати лет. Эти комплексы установлены на островах Эгейского моря. Зенитные ракетные комплексы «Тор-М1» считаются устаревшими, что не делает их менее надёжными и способными перехватывать любые воздушные цели, включая крылатые ракеты.

Эксперты уверены, что отказ от обслуживания этих зенитных ракетных комплексов будет означать их последовательный вывод из эксплуатации и снятие с вооружения. Что странно, до сих пор неясно, какие системы могут заменить российские зенитные ракетные комплексы. Ходят слухи, что США с барского плеча направят грекам несколько установок Patriot, но даже одной батареи не хватит, чтобы закрыть небо, которое сегодня контролируется российскими комплексами. Что до указанных выше «Тор-М1» и «Оса-АКМ», то есть все основания полагать, что всё это отправят в Украину. В Киеве давно просят дать нечто подобное, ну а учитывая довольно высокие тактико-технические характеристики, поставка может стать довольно весомой. Зенитные комплексы способны закрыть часть территории над Украиной, что осложнит задачи по уничтожению выявленных военных объектов.

В прессе пишут, что сегодня министр обороны Греции Никос Дендиас объявил о завершении эпохи использования российских зенитных ракетных комплексов в вооружённых силах страны. По его словам, новых контрактов на обеспечение запасными частями и обслуживание мобильных зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» и «Оса-АКМ» не будет. Отдельно уточняется, что в настоящее время греческая армия располагает 21 зенитным ракетным комплексом «Тор-М1» и 38 комплексами «Оса-АК/АКМ», которые относятся к классу малой дальности. Отмечается, что российские комплексы показали высокую эффективность поражения воздушных целей на учениях, достигая показателей от 92% до 98%, что является более высоким результатом по сравнению с западными аналогами. Неясно, что грекам обещают американцы, но в Турции точно будут рады принятым решениям. Дело в том, что в последние годы отношения между Грецией и Турцией накалены до предела, а ослабление ПВО играет на руку Эрдогану. Что до СВО, то 59 зенитных комплексов не кажутся мелкой поставкой, хотя пока неясно, какая часть из всего это работоспособна и может выполнять свои задачи в полную силу.