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Сегодня стартует саммит БРИКС – ожидается расширение блока и появление новой мировой валюты
Не исключено, что саммит пройдёт спокойно, и никаких ключевых решений принято не будет

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В последние десятилетия внешняя политика США была крайне агрессивна, а НАТО поглощало всё больше стран, закрепившись на границах с РФ. Многие аналитики полагают, что человечеству нужна новая сила, которая сможет уравновесить чашу весов, ну а в качестве основного кандидата предлагается БРИКС. Блок стран изначально не задумывался как альтернатива существующим организациям, но в аспекте всё новых угроз стал приобретать формы военно-политического союза. Кроме того, на основе БРИКС может быть сформирован и новый экономический блок, а многие эксперты полагают, что уже совсем скоро появится единая валюта, способная пошатнуть доллар с пьедестала общемировой. Считается, что подобная денежная единица будет полностью цифровой и окажется привязана к цене золота, что сделает её стабильной и предсказуемой. 

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Саммит стартует сегодня и продлится по 24 августа. Местом проведения выбран Йоханнесбурге, где соберутся главы ключевых государств содружества. Кроме того, есть и приглашённые лица, представляющие страны, желающие вступить в содружество. Среди заявителей о вступлении можно выделить Аргентину, Бангладеш, Бахрейн, Кубу, Эфиопию, Индонезию, Иран, Нигерию и Саудовскую Аравию. Ведущие аналитики уверены, что Индия, Россия, Китай, Бразилия и Южная Африка впервые в истории сформируют мощный экономический союз, что и станет одной из главных сенсаций саммита. Кроме того, прямо на саммите в состав БРИКС могут быть приняты несколько государств, включая Иран, что станет настоящим ударом для США и союзников, которые ещё недавно записывали эту исламскую страну в изгои. 

Следует отметить, что Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров, в то время как президент Владимир Путин участвует дистанционно. В протоколе сказано, что президент ЮАР Сирил Рамафоса лично встретит премьер-министра Индии Нарендру Моди, председателя КНР Си Цзиньпина и президента Бразилии Луиша Инасиу Лулу да Сильву. Президент Путин решил не присутствовать лично по целому ряду причин, среди которых неадекватное поведение Международного уголовного суда и нежелание ставить власти ЮАР в сложное положение. Президент принимающей стороны отметил, что Южная Африка не станет склонять голову несмотря на давление со стороны недружелюбных государств. Рамафоса полагает, что в сложившейся ситуации важно сохранить нейтралитет в борьбе между мировыми державами.

Согласно данным ООН, БРИКС генерирует более четверти мирового ВВП и имеет на балансе 42% населения планеты. За последние десятилетия организация значительно увеличила своё влияние, способствуя росту глобальной торговли и инвестиций. На собрании ожидается участие около 50 лидеров стран, не входящих в БРИКС, включая президентов Ирана и Индонезии. Более 40 государств выразили интерес к членству в БРИКС, и некоторые уже подали свои заявки. Подводить итоги мы будем через несколько дней, а пока некоторые аналитики предлагают не ожидать значительных успехов от саммита, поскольку многие страны ждут завершения конфликта в Украине. Предполагается, что значимые игроки пока не готовы открыто выступать против США, а значит предпочтут нейтралитет более активным действиям. 

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#политика #брикс
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