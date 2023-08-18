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Российский «Аллигатор» был сбит у Работино – пилот вертолёта эвакуирован с помощью Ми-8 (видео)
А вот штурману спастись не удалось

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Российские вертолёты Ка-52 считаются одними из самых надёжных в своём классе, поскольку обладают многочисленными умными системами, позволяющими уходить от ракет противника, продолжая выполнять поставленные задачи. При этом многие иностранные журналисты отмечают, что именно «Аллигаторы» уничтожили значительную часть военной техники НАТО во время наступательной операции ВСУ. Инженеры, которые занимаются ремонтом российских вертолётов, пишут о том, что каждый 10 вылет сопряжён с получением того или иного урона, но не приводят статистику по потерянным машинам. 

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Как стало известно, вчера в районе населённого пункта Работино замаскированная ПВО ВСУ сбила российский вертолёт Ка-52. Подробностей на этот счёт почти нет, а о причинах происшествия не пишут. Не исключено, что экипаж подошёл слишком близко к опасной зоне, полагаясь на защитные системы. В любом случае ответы появятся значительно позднее, тогда как сегодня в прессе стали доступны кадры спасения лётчика. Отмечается, что штурман погиб, тогда как пилот смог катапультироваться. Через какое-то время к нему направился вертолёт Ми-8, принадлежащий поисково-спасательному отряду Вооружённых Сил РФ. На видео ниже можно заметить, как пилот приближается к спасательному борту, а после машина быстро покидает опасную зону. Отметим, что посёлок Работино уже два с половиной месяца остаётся в серой зоне. ВСУ не могут взять его под контроль, ну а российская армия держит здесь оборону. Время от времени данный участок переходит из рук в руки, поэтому эвакуация экипажа осложнялась активными боевыми действиями и реальность опасностью для спасательного борта. 

Эксперты отмечают, что Ка-52 оснащён современной системой катапультирования КАС К-37 800М, которая выполняет не только функцию выброса пилота из летательного аппарата, но также способствует снижению нагрузок при аварийных посадках. При активации системы катапультирования любым членом экипажа сначала происходит отбрасывание лопастей вертолёта, которые разлетаются вокруг под действием центробежной силы. В то же время срабатывает пирошнур, обеспечивающий разрушение обеих створок фонаря для создания прохода наружу. 

Система катапультирования запускает стартовый или буксировочный ракетный двигатели, после чего включается маршевый двигатель, который по функциям напоминает ракету с присоединённым к устройству парашютом члена экипажа при помощи специальной подвесной системы. Отличие от аналогичных систем в самолётах заключается в том, что кресло пилота остаётся внутри вертолёта, тогда как в истребителях лётчик выбрасывается наружу вместе с креслом. После активации спасательного парашюта, лишний ракетный двигатель, выполнивший свою задачу, отсоединяется от системы. Как уже было сказано выше, в живых остался только сам пилот, тогда как штурману не удалось спастись. 



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#украина #сво #военные технологии #авиация #вертолёты #ка-52 &quot;аллигатор&quot;
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