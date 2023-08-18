Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1 За пост начислено вознаграждение
Российская ракета РВВ-МД2 для истребителей Су-57 и Су-35 сильно встревожила немецких аналитиков
РВВ-МД2 уже поступила в серию и способна поражать даже сложные цели за спиной пилота истребителя

реклама

За последние десятилетия в США успели наштамповать несколько тысяч самолётов пятого поколения. Вообще, многие эксперты не согласны причислять F-35 к пятому поколению, но члены НАТО охотно покупают такую технику и готовы платить за неё огромные деньги. Не сидят без дела и китайцы, которые уже умудрились выпустить 150 единиц Сhengdu J-20. А вот в РФ производство Су-57 идёт медленными темпами. По данным аналитиков, до начала СВО было создано 3 машины, а к концу текущего года их станет уже 9. Отдельно указывается, что планы на ближайшие годы (согласно официальным данным, начиная с 2025 года мощности позволят выпускать по 15 истребителей за 12 месяцев) предполагают развёртывание парка истребителей пятого поколения, но пока неясно, как на подобные решения повлияли санкции. 

реклама

На этом фоне эксперты немецкого издания Flug Revue полагают, что не стоит обращать внимание на невысокое количество таких самолётов в армии РФ, ведь по части ракет русские ушли вперёд на целое поколение. Особенно пугает иностранных аналитиков РВВ-МД2, которая обладает действительно уникальными характеристиками. Ракета уже поступила в серийное производство и считается одной из самых опасных в арсенале действующих истребителей. Речь идёт об управляемой ракете ближнего действия, оснащённой инерциальной навигационной системой для точного наведения на цель. РВВ-МД2 получает точные координаты цели, а после пуска активируется пассивная двухдиапазонная инфракрасная головка самонаведения. Эксперты полагают, что её почни невозможно сбить, а отвлекающие манёвры в виде ложных целей в данном случае не помогут. 

Особенно интересно применение такой ракеты «через плечо». Аналитики рассказывают, как может выглядеть бой с использованием такой ракеты. Например, российский истребитель атакован двумя вражескими бортами, которые подошли на расстояние ближе 40 километров и активно преследуют самолёт. Быстро уйти с поля боя не получится, поскольку дальнобойные ракеты никто не отменял, ну а победить сразу двух пилотов – это довольно сложная задача. Именно в этот момент в дело вступает РВВ-МД2. Су-57 за считанные секунды наводит две таких ракеты на противника, а уже через несколько секунд меняет курс и спокойно возвращается на базу. Ракеты разворачиваются в воздухе под углом 180 градусов, а после поражают цели позади российского самолёта. Поскольку речь идёт о ракете малой дальности, то она найдёт применение именно в сражениях в воздухе, ну а немецкие журналисты опасаются, что исход будет не в пользу истребителей стран НАТО. 

Кстати, российский истребитель Су-35 также будет оснащаться подобными ракетами, ну а самолёты четвёртого (4++++) поколения уже применяются в СВО и не раз засветились в Сирии. Именно там они сталкиваются с американскими пилотами, которые находятся на критически близком расстоянии. В этом случае ракета РВВ-МД2 может стать весомым аргументом в пользу того, что янки даже не захотят думать о попытках ударить по российским пилотам в спину, ведь тылы надёжно защищены. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#аналитика #военные технологии #авиация #рвв-мд2
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 почти за 100тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Солдаты РФ станут «невидимыми» для техники НАТО – армия получит накидку для подавления ИК-излучения
Ходаковский: возможности быстрого продвижения по Украине у России пока нет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

62-тонные "британские монстры" Challenger 2 переброшены к передовой и готовятся к боям за Работино
7
Попадание и мощнейшая детонация боекомплекта: дрон-камикадзе «Ланцет» не оставил шансов САУ Paladin ВСУ
5
Снарядная диета отменяется – США дадут Украине 2 000 000 артиллерийских снарядов калибра 155-мм
11
Финский судостроитель заканчивает строительство лайнера в пять раз больше Титаника
4
Производителю ударных дронов «Орион» выставлены иски на сотни миллионов рублей
4
Потенциальные покупатели уже присматриваются к истребителю РФ 5-го поколения Су-75 Checkmate
2
Новый комплекс искусственного интеллекта компании NCSoft призван оптимизировать производство игр
+
ЗРПК Панцирь стал "зубастей" и опасней - его вооружили гиперзвуковыми ракетами-перехватчиками
17
Tagesspiegel: ВСУ сильно рискуют перебрасывая силы на Купянское направление
1
США передают украинской полиции изъятое у местных бандитов оружие
4
Financial Times: из-за ударов ВС России, ВСУ в срочном темпе меняют дислокацию важного вооружения
1
Евгений Пригожин зарегистрировал ООО "Группа Вагнера" в Республике Беларусь
2
Турция заявила о невозможности возобновления зерновой сделки
2
Данные посадочного модуля НАСА InSight показывают, что дни на Марсе становятся короче
+
Microsoft решила покончить с пиратством – обновление Defender удаляет активацию Windows 10/11
24
В прямом эфире украинского ТВ офицер ВСУ Серган заявил, что Украина проигрывает России
1
В Европе цена на газ за неделю выросла почти на 40% на фоне забастовок газовщиков в Австралии
+
Украина намерена остановить прокачку российского газа в Европу уже в 2024 году
2
"Истребитель Леопардов" - Усовершенствованный ударный вертолет Ка-52М впервые показали открыто
1
По словам инсайдера персонажи в GTA VI будут стареть
4

Популярные статьи

Вооруженные Силы России "стерли в порошок" украинскую противовоздушную оборону — JT
7
Что известно о Су-75 Checkmate - самом перспективном лёгком истребителе ВКС РФ
17
Австралия за $100 млн сделает американские истребители F-35 еще более малозаметными
6
Какой игровой компьютер я собрал бы для себя в августе 2023 года — крайне непростой выбор
16
Мои первые 12 требований к дистрибутивам Linux для ПК и ноутбуков
27
Апгрейд длиной в 4 года или как бюджетно порадовать школьника компьютером
58
Два отличных фильма с героями, обремененными психическими проблемами
3
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
55
О Мавзолее Владимира Ильича Ленина и загадках его постройки
5
США больше не являются гегемоном, способным сохранить старый миропорядок — Strategist
5

Сейчас обсуждают

usr721
10:09
Режим РФ всегда может привычно отыграться на своем народе, им не привыкать.
Ходаковский: возможности быстрого продвижения по Украине у России пока нет
Doomcreeper
10:09
чоткий!
57-дюймовый изогнутый игровой монитор Samsung Odyssey Neo G9 наконец-то поступил в продажу
Артём Николаев
10:02
Клоп на слона хоботок точит.
Тайвань завершил испытания ракеты способной уничтожить военные базы НОАК на материковой части Китая
tom beiker
10:01
Укропеды везду суют свой вонючий нос, но это им не поможет.
Alibaba Group внесен в список международных спонсоров войны
Даниил Лавкрафт
10:01
Мастер фотожопа, корону нужно было под другим углом найти и вклеить. Даже для желтушной тяп-ляп-иллюстрации выглядит склишком криво.
NVIDIA получает колоссальную 1000% прибыль со своих чипов H100 AI для искусственного интеллекта
Peresvet Maxim
10:01
Кстати ,что бы насалиит китайцами,от сюда и был придуман миф вреда 5 G ,подпортить репутацию.
Искусственный интеллект оживит спрос и на ПК, но только к концу следующего года
Артём Николаев
10:00
Как именно их поражают на территории Экспоцентра? Панцыри на крышах отработали?
Системы ПВО сбили над Москвой украинский дрон-камикадзе
r-bear
10:00
Блин. Эта теория существует с начала 20 века. В 50-х ее опровергли. Но до сих пор находятся шарлатаны которые по неё вспоминают.
Врач Беляева: не стоит сочетать котлеты с пюре, из-за сильной нагрузки на ЖКТ
ChandlerXAAP
09:49
Вот и поговорили посоны))
Апгрейд длиной в 4 года или как бюджетно порадовать школьника компьютером
Лаврентий Берия
09:44
Троекратное "Ура!". Такими темпами скоро избавимся от ФРГ. Пришло время ГДР ?
Искусственный интеллект оживит спрос и на ПК, но только к концу следующего года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем