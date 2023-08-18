РВВ-МД2 уже поступила в серию и способна поражать даже сложные цели за спиной пилота истребителя

За последние десятилетия в США успели наштамповать несколько тысяч самолётов пятого поколения. Вообще, многие эксперты не согласны причислять F-35 к пятому поколению, но члены НАТО охотно покупают такую технику и готовы платить за неё огромные деньги. Не сидят без дела и китайцы, которые уже умудрились выпустить 150 единиц Сhengdu J-20. А вот в РФ производство Су-57 идёт медленными темпами. По данным аналитиков, до начала СВО было создано 3 машины, а к концу текущего года их станет уже 9. Отдельно указывается, что планы на ближайшие годы (согласно официальным данным, начиная с 2025 года мощности позволят выпускать по 15 истребителей за 12 месяцев) предполагают развёртывание парка истребителей пятого поколения, но пока неясно, как на подобные решения повлияли санкции.

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На этом фоне эксперты немецкого издания Flug Revue полагают, что не стоит обращать внимание на невысокое количество таких самолётов в армии РФ, ведь по части ракет русские ушли вперёд на целое поколение. Особенно пугает иностранных аналитиков РВВ-МД2, которая обладает действительно уникальными характеристиками. Ракета уже поступила в серийное производство и считается одной из самых опасных в арсенале действующих истребителей. Речь идёт об управляемой ракете ближнего действия, оснащённой инерциальной навигационной системой для точного наведения на цель. РВВ-МД2 получает точные координаты цели, а после пуска активируется пассивная двухдиапазонная инфракрасная головка самонаведения. Эксперты полагают, что её почни невозможно сбить, а отвлекающие манёвры в виде ложных целей в данном случае не помогут.

Особенно интересно применение такой ракеты «через плечо». Аналитики рассказывают, как может выглядеть бой с использованием такой ракеты. Например, российский истребитель атакован двумя вражескими бортами, которые подошли на расстояние ближе 40 километров и активно преследуют самолёт. Быстро уйти с поля боя не получится, поскольку дальнобойные ракеты никто не отменял, ну а победить сразу двух пилотов – это довольно сложная задача. Именно в этот момент в дело вступает РВВ-МД2. Су-57 за считанные секунды наводит две таких ракеты на противника, а уже через несколько секунд меняет курс и спокойно возвращается на базу. Ракеты разворачиваются в воздухе под углом 180 градусов, а после поражают цели позади российского самолёта. Поскольку речь идёт о ракете малой дальности, то она найдёт применение именно в сражениях в воздухе, ну а немецкие журналисты опасаются, что исход будет не в пользу истребителей стран НАТО.

Кстати, российский истребитель Су-35 также будет оснащаться подобными ракетами, ну а самолёты четвёртого (4++++) поколения уже применяются в СВО и не раз засветились в Сирии. Именно там они сталкиваются с американскими пилотами, которые находятся на критически близком расстоянии. В этом случае ракета РВВ-МД2 может стать весомым аргументом в пользу того, что янки даже не захотят думать о попытках ударить по российским пилотам в спину, ведь тылы надёжно защищены.