Виной всему решение Китая ограничить экспорт галлия и германия

Торговая война между США и Китаем идёт уже не первый год, но совсем недавно она перешла в новую стадию. Так, с 1 августа в силу вступили ограничения на экспорт галлия и германия, которые были введены китайскими властями и уже начали давать результаты. По сведениям издания Bloomberg, за какие-то две недели галлий пережил резкий подъём в цене на 50%, а объёмы его поставок из Китая практически остановились. По данным аналитиков, ссылающихся на компании, специализирующиеся на поставках галлия и германия, сегодня они вынуждены ожидать выдачи лицензий на экспорт данных металлов из Китая. Эксперты отмечают, что галлий и германий играют ключевую роль в производстве полупроводников, а также представляют собой важное сырье для военной техники. К примеру, галлий активно используется в производстве радаров ВМФ для обеспечения противовоздушной и противоракетной защиты, а также в наземных радарах армии для обнаружения различных угроз.

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В Bloomberg пишут, что многие компании, занимающиеся торговлей металлами, подали заявки на получение лицензий на экспорт китайского галлия и германия, но пока не получили ответов, а на регистрацию и разрешительные бумаги могут уйти недели и даже месяцы. С момента вступления ограничений прошло слишком мало времени, но мировой рынок уже столкнулся с дефицитом предложения указанных выше металлов. Эксперты указывают, что даже если власти Китая и начнут давать разрешения на экспорт уже завтра, то восстановление объёмов поставок может занять значительное время. Предсказать точные сроки невозможно, поскольку поставки прекращены. Аналитики полагают, что в настоящее время на рынок вышли спекулянты, поскольку реальной угрозы для полупроводниковой промышленности китайские ограничения не несут. Мировой рынок пока отреагировал повышением цен, но многие крупные потребители этих металлов имеют запасы, которые позволят им поддерживать производство при краткосрочном дефиците предложения.

Согласно данным Fastmarkets на 9 августа 2023 года галлий торговался по цене $400 за килограмм. Это самый высокий уровень с середины октября 2022 года. Ну и нет ничего удивительного в том, что Китай оказывает большое влияние на цены, так как контролирует подавляющую часть рынка. Согласно официальным данным, Китай генерирует около 94% мирового объёма галлия. Вот только сам металл не входит в список редких элементов, поэтому демарш властей Поднебесной пока вызывает больше вопросов, чем даёт ответов. Галлий добывается разными способами, но чаще всего является побочным продуктом в производстве. Китай стал основным поставщиком галлия, предлагая его по более низкой цене, чем конкуренты, что позволило ему завоевать большую долю рынка. Эксперты полагают, что существующие ограничения могут изменить положение вещей не в пользу Китая. Например, местной компании Wuhan Tuocai пришлось полностью прекратить экспорт галлия и германия из Китая, что привело к значительным экономическим проблемам. Многие страны, включая США и Европу, действительно зависят от импорта китайских металлов, но это не значит, что взять галлий негде. В Америке активно ищут новых поставщиков галлия и германия, а многие страны Запада и вовсе стремятся уменьшить собственную зависимость от Китая в сфере стратегически важных ресурсов.

Эксперты полагают, что ограничительные меры принесут Китаю больше вреда, чем пользы. Глава американского инвестиционного банка Hallgarten & Co, Кристофер Экклстоун высказывает уверенность в том, что мировое сообщество уже совсем скоро найдёт альтернативных поставщиков металлов. Это быстро снизит долю Китая, ведь наладить производство галлия и германия не представляется сложной задачей. В результате Китай рискует оказаться в ситуации, когда его присутствие станет нежелательным на мировой арене. В начале предыдущего десятилетия страна уже делала попытки надавить на глобальный рынок при помощи введения эмбарго на такие редкие металлы, как сурьма и вольфрам. Как выяснилось, страны, ранее зависевшие от импорта редкоземельных материалов из Китая, быстро нашли новых поставщиков за пределами Поднебесной. Немалую роль сыграла контрабанда, поскольку материалы стали нелегально вывозить из Китая в огромных объёмах, а значит бюджет потерял значительную сумму в виде налоговых отчислений.