О подобном решении заявил министр энергетики Украины

Ещё совсем недавно Европа имела возможность получать дешёвый газ из России по нескольким направлениям. Прежде всего работали две ветки Северного потока, также функционировал трубопровод Ямал-Европа, Турецкий поток и две ветки украинской газотранспортной системы. При этом были достроены ещё две ветки Северного потока 2, а в итоге перед Европой открывались очень неплохие перспективы. Сегодня Северные потоки лежат на дне моря, Ямал-Европа перекрыт, а в полную силу работает только Турецкий поток. Украинское правительство решило перекрыть половину своей ГТС, а в результате за полтора года доля России в трубном газе ЕС сократилась с 40% до 10%. Есть ещё СПГ, где российские экспортёры пытаются выбить себе место под солнцем, но ранее заключённые контракты подходят к своему логическому завершению, а продление невозможно.

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По мнению экспертов, уже совсем скоро Европа столкнётся с острой нехваткой российского газа, поскольку Украина объявила о своём намерении не продлевать соглашение с компанией «Газпром» о транзите газа через свою территорию. Герман Галущенко (министр энергетики Украины) подчеркнул, что в сложившихся условиях конфликта между странами подобные договоры продлеваться не могут чисто физически. Глава украинского энергетического ведомства твёрдо уверен, что Киев не планирует продлевать контракт на транзит газа через свою территорию после истечения срока действия текущего соглашения. Напомним, контракт был заключён в 2019 году и действует до конца 2024 года. После этой даты действующее правительство Украины не планирует заключать новые соглашения с Россией в этой области. Есть мнение, что подобное решение может привести к ситуации, в которой Европа останется без поставок российского газа.

Что любопытно, подобный расклад невыгоден ещё и для самой Украины, которая получает значительные суммы от транзита. Галущенко отметил, что остановка украинской ГТС позволит понять, способна ли Европа функционировать без российского газа. По его мнению, остаются страны, которые отказываются разрывать контракты с РФ (например, Австрия, увеличившая свою зависимость от РФ), а значит Украина должна решить подобную проблему самостоятельно, подтолкнув нерешительные правительства Евросоюза. Вообще, заявления о полном прекращении транзита российского газа украинские политики делают с завидной регулярностью. Несмотря на это отдельные чиновники призывают не делать резких движений, поскольку на кону потеря значительной суммы бюджетных денег. Есть мнение, что Украина и дальше продолжит выступать посредником, ну а Европа сама должна решать, хочет ли она покупать энергоресурсы у России. В случае, если в ЕС примут соответствующее решение, то транзит газа остановится без содействия Киева.

Согласно последним данным, объём газа, который Россия перекачивает через украинскую ГТС, составляет примерно 42.4 миллиона кубометров в сутки или 15.4 миллиарда кубических метров в год. Реальная мощность трубопровода в несколько раз выше, ну а с учётом указанных выше потерь, есть все основания полагать, что вскоре Россия действительно потеряет европейский рынок газа. Это значит, что будут строиться трубопроводы в Китай, а Индия продолжит оставаться крупным рынком для российских углеводородов.