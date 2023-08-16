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Rheinmetall закупил ржавые 50 танков Leopard 1 для ВСУ – 20 машин не подлежат восстановлению
Часть Leopard 1 пойдёт на запчасти для ремонта повреждённой техники

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В начале текущего года европейские политики обещали Украине поистине золотые горы. Там рассказывали о скором вступлении в Евросоюз, в НАТО, и всё это должно было случится после триумфальной победы Киева над Москвой. При этом особый акцент делался на поставках вооружения. Похоже, политики были плохо осведомлены о реальных возможностях собственных вооружённых сил, поскольку уже весной выяснилось, что дать украинской армии даже половину от обещанного не получится. Например, изначально предполагалось передать ВСУ больше 100 танков Leopard 2, но в итоге их количество оказалось меньше 50 единиц, а большую часть составляли устаревшие машины в модификации Leopard 2А4. Фактически, только Германия решилась передать более современные Leopard 2А6, тогда как остальные страны ограничились металлоломом со складов. Ситуация со снарядами кажется ещё более сложной, ну а недавние заявления о передаче сразу 100 единиц Leopard 1 сегодня и вовсе вызывают улыбку. 

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Вообще, весной говорилось о том, что танков прошлого поколения в Европе много, а значит можно будет буквально завалить Украину подобными машинами. Со временем выяснилось, что большая часть Leopard 1 не пригодна к использованию, а восстанавливать танки некому. В итоге несколько дней назад немецкий концерн Rheinmetall, специализирующийся на производстве оружия, с большой помпой сообщил о том, что выкупил у Бельгии сразу 50 единиц Leopard 1. Сообщалось, что после модернизации машины отправят Украине, вот только сегодня выяснились дополнительные подробности. Немецкая пресса сообщает, что состояние техники оказалось настолько плохим, что специалисты обещают вернуть в работоспособное состояние лишь 30 танков. Оставшиеся танки, которые ещё недавно считались одной из главных надежд Зеленского, разберут на запчасти. При этом компоненты понадобятся не только для восстановления, но и для ремонта, ведь Rheinmetall уже давно не производит запчасти для устаревших машин. 

Журналисты Handelsblatt пишут, что Германия планирует развернуть ремонтные мощности для восстановления повреждённых танков Leopard 1 на территории Польши, Румынии. Похоже, немцы не особо верят в потенциал танка, поскольку активно скупают запасные части у стран, которые ещё имеют на балансе старую технику. Ожидается, что после ремонта и модернизации Leopard 1, закупленные у бельгийской компании OIP Land Systems, будут отправлены в Украину. Вот только пока сроки нельзя назвать оптимистичными, поскольку первая поставка состоится не ранее, чем через полгода. Западные военные аналитики уверяют, что несмотря на ограниченную боеспособность Leopard 1, такая поставка может быть полезной для украинской армии. Якобы, машины после модернизации смогут составить конкуренцию российской технике, а значит позволят усилить наступательную мощь ВСУ. 

Отметим, что Leopard 1 был снят с производства более двадцати лет назад, а сегодня главная интрига заключается в том, насколько глубокой будет модернизация подобных танков. Аналитики полагают, что даже в том случае, если Rheinmetall совершит настоящее чудо, ожидать от старой техники ничего прорывного не стоит. Менять двигатель никто не станет, а без этого навесить на танк дополнительную броню не выйдет, а всё это уже сегодня кажется какой-то аферой. Броня Leopard 1 оценивается как недостаточно прочная с точки зрения современных стандартов, а дальность стрельбы ограничивается 1500 метрами. Орудие Leopard 1 не способно нанести значительный ущерб танкам модернизированным версиям Т-72, используемым российской армией. Ну а Киев ожидают новые логистические трудности, ведь снаряды старых немецких танков не совместимы с новыми Leopard 2, а всё это только усложнит и без того нелёгкую транспортную проблему с доставкой боеприпасов под ударами российской авиации и артиллерии. 

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#военные технологии #танки #leopard 1
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Megagad
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Truth Seeker
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Lubitel 32
13:13
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eai
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