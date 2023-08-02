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Видеокарты могут сильно подорожать – IT-гиганты скупают Radeon RX 7900 XTX для обучения ИИ
NVIDIA GeForce RTX 4090 пока ничего не угрожает, поскольку стоит аткая видеокарта очень дорого

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Так вышло, что к концу 2020 года многие геймеры уже несколько лет ждали выхода видеокарт нового поколения. Инсайдеры писали, что NVIDIA готовит настоящую революцию, ну а от AMD ждали легендарную Big Navi, способную перевернуть рынок настольной графики. В итоге проблема оказалась даже не в стандартном приросте быстродействия между поколениями, а в так называемой криптолихорадке. Из-за подорожания криптовалют доходы от добычи Эфира выросли, а в результате спрос на видеокарты сильно вырос. Стоимость графических чипов поднялась, а геймеры остались ни с чем. Сегодня цены всё ещё считаются разочаровывающими, а многие надеются на то, что со временем скидки позволят купить мощную видеокарту при приемлемой стоимости. Похоже, беда пришла, откуда не ждали. 

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Известно, что уже больше года наблюдается высокий спрос на графические процессоры, созданные для облачных вычислений и обучения нейросетей. Цены на такую продукцию стремительно растут, чем пользуется NVIDIA. В некоторых регионах всё намного хуже, чем в США, а в результате на флагманские решения цены поднимаются до 70 тысяч долларов за единицу (например, в Китае). При этом наблюдается дефицит, а значит крупные компании готовы платить и больше. Даже в США лидеры вычислительной индустрии жалуются на полное исчерпание графических процессоров для облачных ресурсов, а предложения по закупке оборудования зарезервированы на год вперёд. Неудивительно, что в такой критической ситуации, возникают справедливые опасения за настольный сегмент. Эксперты полагают, что видеокарты, которые созданы для развлечений, могут стать жертвами индустрии искусственного интеллекта.

Первые свидетельства о скупке потребительских графических процессоров компаниями, ориентированными на искусственный интеллект, были представлены в твите знаменитого ИТ-хакера и предпринимателя Джорджа Хотца (geohot), который возглавляет автоматизированный бизнес Comma AI по оказанию помощи при вождении с использованием ИИ. В его твите можно увидеть частично распакованные графические процессоры AMD Radeon RX 7900 XTX, которые ранее были приобретены компанией. Проблема уже вызвала беспокойство экспертов, но многие из них уверяют, что некоторые рабочие нагрузки ИИ требуют большого объёма памяти. Сам Хотц не унывает, ведь он потратил меньше 60 000 долларов на приобретение 60 графических процессоров производства AMD, обеспечивающих 7.38 PFLOPS производительности FP16. Предприниматель уверяет, что это только начало, ведь он планирует значительно увеличить объём вычислительных ресурсов. 

Неясно, насколько подобные графические чипы эффективны в работе, но выгоды есть, поскольку 60 видеокарт Radeon RX 7900 XTX обладают больше производительностью, чем флагманские решения NVIDIA для облачных вычислений. Ну а поскольку торговая война между Китаем и США не ослабевает, то спрос на настольные видеокарты будет расти. К примеру, недавно графические ускорители A800 и H800 за одну ночь подорожали на 20%, а значит геймерам стоит приготовиться. Скорее всего, крупные компании ограничатся флагманами, но даже это не радует. Дело в том, что сегодня цены на видеокарты сильно завышены, ну а флагманы продаются плохо. Если NVIDIA и AMD увидят, что спрос на дорогостоящие решения увеличивается, то снизят производство середняков. Стоимость относительно недорогих видеокарт может пойти вверх из-за дефицита. Словом, положение не радужное, а выхода нет. Учтите, что в конце 2024 года состоится так называемый халвинг. Это снижение награды за блок во время майнинга Биткоина. Обычно такое событие всегда приводит к подорожанию криптовалют в несколько раз. Аналитики ожидают новой волны криптобума, опасаясь, что фермеры снова начнут скупать видеокарты. 

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#видеокарты #radeon rx 7900 xtx #дефицит видеокарт
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