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Более 90% клиентов немецкого магазина Mindfactory в июле выбрали платформы с DDR5
Более высокая цена по сравнению с DDR4 не стала преградой.
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Кризис на рынке DRAM продолжает негативно влиять на стоимость ряда компьютерных комплектующих, хотя свежие данные, опубликованные информатором TechEpiphanyYT и основанные на статистике продаж в немецком магазине Mindfactory за июль текущего года, указывают на то, что это не останавливает европейских покупателей, пишет издание Wccftech.

Источник фото: PC Gamer/Corsair

По данным TechEpiphanyYT, на долю материнских плат с поддержкой оперативной памяти DDR5 в магазине Mindfactory пришлось 90,5 % от общих продаж, несмотря на более высокую цену, тогда как показатель системных плат с DDR4 в июле составил всего 9,5 %.

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Наиболее популярной оказалась платформа AMD AM5 — ей отдали предпочтение 82,2 % покупателей. На втором месте по популярности с результатом 6,7 % находится AM4, а замыкает тройку лидеров Intel LGA 1851, которую выбрали 6,0 % клиентов магазина.

Источник фото: Wccftech/TechEpiphanyYT/X

При этом матплаты на чипсете B850 лидируют с большим отрывом, имея в своём активе 56 %, на втором месте расположились системные платы на X870E (14,1 %), а на третьем — на базе B650 (12,2 %).

Интересно, что ещё в конце прошлого года популярность платформы AM4 с поддержкой DDR4 в этом же магазине была почти в четыре раза выше, но стабилизация цен на рынке и возможность дальнейшей модернизации, судя по всему, заставляют покупателей склоняться в пользу более современной и перспективной AM5, несмотря на её более высокую стоимость.

#ddr5
Источник: wccftech.com
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