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Информатор раскрыл подробные характеристики Redmi 17 4G на Helio G91-Ultra с батареей 7500 мАч
Новинку оснастят 6,9-дюймовым дисплеем.
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Бренд Redmi готовится к предстоящему запуску своего нового смартфона Redmi 17 4G, который ранее уже появлялся в ряде утечек, а сейчас информатор Sudhanshu Ambhore раскрывает подробные характеристики предстоящей новинки, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Sudhanshu Ambhore/X

Сообщается, что смартфон Redmi 17 4G получит 6,9-дюймовый плоский дисплей с разрешением 1600x720 точек, частотой обновления до 120 Гц, пиковой яркостью 825 нит (HBM), 8-битной цветовой палитрой, охватом 83 % цветового пространства NTSC, затемнением постоянным током и защитой зрения, соответствующей сертификату TÜV Rheinland.

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Если в предыдущих утечках говорилось, что Redmi 17 4G будет основан на чипсете Snapdragon 6s 4G Gen 2, то новые данные указывают на 12-нм SoC MediaTek Helio G91-Ultra. Смартфон будет поставляться в следующих конфигурациях оперативной (LPDDR4X)+постоянной (eMMC 5.1) памяти — 4 ГБ+128 ГБ, 4 ГБ+256 ГБ, 6 ГБ+128 ГБ и 6 ГБ+256 ГБ.

На задней панели новинки разместится 50-Мп основная камера с объективом 5P и диафрагмой f/1.8, дополненная вспомогательным модулем, а на фронтальной стороне располагается 8-Мп камера для селфи и видеозвонков с диафрагмой f/2.05. Смартфон поддерживает запись видео в формате 1080p/30 fps и 720p/30 fps.

Автономную работу устройства обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 7500 мА·ч с поддержкой быстрой 45-Вт зарядки. Новинка оснащается пылевлагозащищённым корпусом с рейтингом IP64, защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i, боковым сканером отпечатков пальцев, разъёмом USB Type-C, модулем NFC, поддерживает разблокировку по лицу и двухдиапазонный Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц). Смартфон будет поставляться с предустановленной HyperOS 3.

Источник фото: Sudhanshu Ambhore/X

Размеры устройства составляют 170,12x78,42x8,8 мм при весе 232 г. На выбор покупателю предложат четыре цветовых версии — чёрную (Black), зелёную (Oak Green), синюю (Deep Blue) и фиолетовую (Lotus Purple).

#redmi 17 4g
Источник: gizmochina.com
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