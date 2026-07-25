Новинка имеет специальную ИИ-кнопку на верхней панели.

Производитель ACEMAGIC презентует свой новый мини-ПК с мощным процессором AMD Strix Halo и отдельный ИИ-кнопкой, пишет издание VideoCardz. Мини-ПК ACEMAGIC F9A имеет алюминиевый корпус объёмом 2,1 литра, размеры которого составляют 158x158x85 мм.

Источник фото: VideoCardz/ACEMAGIC

Новинка снабжена процессором AMD Ryzen AI Max+ 395, оснащённым 16 ядрами на базе Zen 5, встроенной графикой Radeon 8060S с 40 вычислительными блоками RDNA 3.5 и NPU XDNA 2 с производительностью до 50 TOPS. Мини-ПК поддерживает до 128 ГБ унифицированной памяти LPDDR5X-8000. Производитель говорит о потребляемой мощности до 140 Вт, но не уточняет, относится ли этот показатель ко всей системе или только к лимиту процессора.

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ACEMAGIC F9A имеет два слота PCIe 4.0 M.2, разъём OCuLink (PCIe 4.0 x4) для подключения внешних видеокарт и других устройств, два порта Ethernet 2,5 Гбит/с, HDMI 2.1, два USB4 40 Гбит/с, три USB Type-A 10 Гбит/с, 3,5-мм аудиоразъём, кардридер для чтения SD-карт, четыре микрофона и два 2-Вт динамика, а также RGB-подсветку.

Новинка поддерживает стандарты беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. На верхней панели присутствует клавиша для запуска Copilot, которая фактически дублирует аналогичную кнопку на клавиатуре. В настоящее время производитель не раскрывает данных о дате запуска и стоимости мини-ПК ACEMAGIC F9A