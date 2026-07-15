Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Звезда «Теда Лассо» присоединяется к актёрскому составу боевика «Джейсон Стэйтем украл мой байк»
Съёмки кинокартины уже стартовали.
реклама

Ханна Уоддингэм, хорошо известная по сериалу «Тед Лассо», за исполнение роли в котором она получила премию «Эмми», снимается совместно с Джейсоном Стейтемом в комедийном боевике режиссёра Дэвида Литча «Джейсон Стэйтем украл мой байк», пишет издание Deadline.

Источник фото: Cinemablend/Apple TV+

Сообщается, что актриса играет в фильме одну из главных ролей вместе с Джейсоном Стейтемом, который, судя по всему, будет играть самого себя. В настоящее время сюжет кинокартины держится в секрете, но уже известно, что проект будет высокобюджетным и насыщенным экшен-сценами и юмором.

реклама

Съёмки фильма «Джейсон Стэйтем украл мой байк» начались в июне, а основными локациями кинокартины станут Великобритания и Мальта. Премьера киноленты в мировом прокате ожидается 6 августа следующего года.

#джейсон стэйтем #ханна уоддингэм
Источник: deadline.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ОАК: Импортозамещённые кислородные системы лайнеров SSJ-100 и МС-21 превосходят зарубежные аналоги
«АвтоВАЗ» планирует начать продажи новой Lada Niva Legend в конце августа
Статистика Amazon показала превосходство процессора AMD Ryzen 7 5800X3D над Ryzen 7 7800X3D
При поиске в Google фильма «Одиссея» на экране появляется анимация с троянским конём
Банк России не может найти причины для 50% колебаний курса рубля
Эксперт сравнил fps в Doom The Dark Ages с защитой Denuvo и без неё на RTX 3080
Российские игроки жалуются на сбои в работе Battle.net и игр Blizzard — WoW и Diablo 4 недоступны
Samsung может увеличить мощность беспроводной зарядки Galaxy Z Fold 8 Ultra и Fold 8 до 20 Вт
Задняя камера Galaxy S27 Ultra будет состоять из трёх модулей
Jaguar с тремя моторами мощностью 986 л.с. за $130 тысяч критикуют за сходство с холодильником
Ростех представил модульную защиту «Паутина» для промышленных и инфраструктурных объектов
Самолёт специально назначения Ту-214ПУ на пути из Москвы в Китай совершил остановку в Тегеране
Nintendo раскрыла доходы топ-менеджеров компании за 2026 финансовый год
Инженер из Липецка самостоятельно собрал мини-НПЗ для производства дизеля
Линус Торвальдс выпустил Linux 7.2-rc3 с патчами для Dreamcast и RISC-V
Тарифы на домашний интернет в России в 2026 году выросли на 8–20%
«Известия»: количество смартфонов на прилавках российских магазинов сокращается
Китайская оптическая сеть для чипов ускорила ИИ-вычисления более чем в 100 раз
Эксперты сравнили стоимость и технические характеристики российского МС-21 с Boeing 737 и Airbus 320
Домен Telegram t.me прекратил работать по всему миру

Популярные статьи

11 процессоров и 4 видеокарты, о которых стоит забыть при сборке игрового ПК летом 2026 года
Обзор аккумуляторной цепной пилы Forcekraft WT03156: бюджетное решение для бытовых задач
Видеокарта Asus Phoenix GeForce RTX 3060 V2 12Gb или с ПК Asus хоть шерсти клок
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC
Как сделать криптокарту «Мир» и оплачивать покупки по NFC в России даже без интернета
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter