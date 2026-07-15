Съёмки кинокартины уже стартовали.

Ханна Уоддингэм, хорошо известная по сериалу «Тед Лассо», за исполнение роли в котором она получила премию «Эмми», снимается совместно с Джейсоном Стейтемом в комедийном боевике режиссёра Дэвида Литча «Джейсон Стэйтем украл мой байк», пишет издание Deadline.

Источник фото: Cinemablend/Apple TV+

Сообщается, что актриса играет в фильме одну из главных ролей вместе с Джейсоном Стейтемом, который, судя по всему, будет играть самого себя. В настоящее время сюжет кинокартины держится в секрете, но уже известно, что проект будет высокобюджетным и насыщенным экшен-сценами и юмором.

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Съёмки фильма «Джейсон Стэйтем украл мой байк» начались в июне, а основными локациями кинокартины станут Великобритания и Мальта. Премьера киноленты в мировом прокате ожидается 6 августа следующего года.