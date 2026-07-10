Тестовый ПК оснастили процессором AMD Ryzen 5 5600.

Разработчики недавно дебютировавшей Assassin’s Creed Black Flag Resynced рекомендуют GeForce GTX 1660 в качестве видеокарты, соответствующей минимальным системным требованиям, установленным для игры, но это не остановило эксперта YouTube-канала Christo Gevedjov, который протестировал игру на ультрабюджетной GeForce GT 1030 2 ГБ GDDR5.

Источник фото: Polygon/Ubisoft

Для тестов он использовал сборку, оснащённую процессором AMD Ryzen 5 5600 и 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, позволившую добиться следующих показателей средней частоты кадров/1% low:

1080p, пресет Ultra Low, FSR Performance, FG вкл. – 25 fps/19 fps

900p, пресет Ultra Low, FSR Performance, FG вкл. – 26 fps/13 fps

720p, пресет Ultra Low, FSR Performance – 19 fps/14 fps

720p, пресет Ultra Low, FSR Performance, FG вкл. – 31 fps/24 fps

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Как показывают тесты, проходить Assassin’s Creed Black Flag Resynced на GT 1030 можно и в 1080p, но для этого придётся использовать технологию масштабирования FSR и генерацию кадров (FG), а также мириться с просадками fps в ряде сцен.