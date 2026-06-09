Судя по всему, пользователь слишком часто отсоединял кабель питания.

Целый ряд обладателей производительных видеокарт серии GeForce RTX 50 уже столкнулся с расплавлением 16-контактных кабелей питания, поэтому производители опубликовали рекомендации для уменьшения количества подобных случаев, но, судя по всему, это не всегда помогает. В частности, участник платформы Reddit под ником KusKundale тщательно проверял 16-контактный разъём питания, подключённый к видеоадаптеру, а также следовал рекомендациям производителя, но его видеокарта всё равно была повреждена, пишет издание Wccftech.

Источник фото: KusKundale/Reddit

По словам пользователя, он регулярно проводит плановую проверку своей GeForce RTX 5090, отключая кабель питания и проверяя его состояние, а также выполняет инструкции производителя, в том числе избегая изгиба непосредственно возле разъёма. Несколько недель назад он начал играть в Forza Horizon 6, ограничив частоту кадров до 120 fps, что снизило энергопотребление видеокарты в среднем до 240 Вт.

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К сожалению, принятые меры не уберегли его от проблем — после очередной проверки он обнаружил, что 16-контактный разъём питания частично расплавился и почернел. Владелец RTX 5090 отмечает, что ранее заметил проблему с блоком питания Corsair RM1000x и кабелем Corsair Type 4 12VHPWR – по его словам, под высокой нагрузкой заметно падает напряжение, что могло указывать на неисправность.

Источник фото: KusKundale/Reddit

По мнению журналистов издания, причиной расплавления мог стать не только проблемный коннектор питания, но и его частое отсоединение, так как конструкция 16-контактного разъёма питания не славится своей надёжностью.