Смартфон оснащён чипсетом Snapdragon 8 Elite.

Компания Xiaomi опубликовала свежий рекламный постер, раскрывающий дизайн своего нового складного смартфона Mix Flip 2, который, к тому же, появился в базе данных Geekbench, пишет издание Gizmochina.

На официальном изображении смартфон Xiaomi Mix Flip 2 не слишком отличается от модели предшествующего поколения, обладая внешним экраном, занимающим практически всю фронтальную поверхность, с двумя вырезами для камер. Как видно, новинка будет представлена как минимум в трёх цветовых оформлениях — золотистом, зелёном и фиолетовом.

На сайте Geekbench смартфон Xiaomi Mix Flip 2 появился с модельным номером 2505APX7BC, чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 15. В одноядерном тесте устройство набрало 2835 баллов, а в многоядерном — 8550 очков.

Источник фото: Gizmochina

В предыдущих утечках говорилось, что новинка получит 6.85-дюймовый складной дисплей LTPO AMOLED с разрешением 1.5K, внешний дисплей с диагональю 4.01 дюйма, аккумуляторную батарею ёмкостью как минимум 5050 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 67 и 50 Вт соответственно, а также корпус с уровнем водонепроницаемости IPX8.