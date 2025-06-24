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Xiaomi Mix Flip 2 появился на официальном изображении в трёх цветах и был протестирован в Geekbench
Смартфон оснащён чипсетом Snapdragon 8 Elite.

Компания Xiaomi опубликовала свежий рекламный постер, раскрывающий дизайн своего нового складного смартфона Mix Flip 2, который, к тому же, появился в базе данных Geekbench, пишет издание Gizmochina.

На официальном изображении смартфон Xiaomi Mix Flip 2 не слишком отличается от модели предшествующего поколения, обладая внешним экраном, занимающим практически всю фронтальную поверхность, с двумя вырезами для камер. Как видно, новинка будет представлена как минимум в трёх цветовых оформлениях — золотистом, зелёном и фиолетовом.

На сайте Geekbench смартфон Xiaomi Mix Flip 2 появился с модельным номером 2505APX7BC, чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 15. В одноядерном тесте устройство набрало 2835 баллов, а в многоядерном — 8550 очков.

Источник фото: Gizmochina

В предыдущих утечках говорилось, что новинка получит 6.85-дюймовый складной дисплей LTPO AMOLED с разрешением 1.5K, внешний дисплей с диагональю 4.01 дюйма, аккумуляторную батарею ёмкостью как минимум 5050 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 67 и 50 Вт соответственно, а также корпус с уровнем водонепроницаемости IPX8.

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#xiaomi mix flip 2
Источник: gizmochina.com
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