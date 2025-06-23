Информатор раскрыл возможности процессоров AMD следующего поколения.

Компания AMD работает над своим следующим поколением процессоров, которые будут основаны на архитектуре Zen 6 и получат впечатляющие частотные характеристики — это следует из видеоролика, опубликованного Moore's Law Is Dead на платформе YouTube, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/AMD

По словам информатора, AMD намерена заметно нарастить частоту процессоров на базе Zen 6 по сравнению с предшественниками, преодолев предел в 6 ГГц, причём говорится о показателях, превышающих 6.2 ГГц, хотя точных цифр пока не называется.

В свою очередь, журналисты издания предполагают, что с учётом используемого передового техпроцесса N2X от TSMC тактовая частота предстоящих процессоров AMD может вполне достичь 6.5 ГГц или даже больше.

Ранее сообщалось, что процессоры AMD Zen 6 получат на 50% больше ядер по сравнению с предшественниками, что подразумевает наличие до 24 ядер у топовых моделей. Конечно, пока что это всего лишь слухи, которые требуют официального подтверждения.