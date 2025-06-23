Vivo X200 FE оснащается AMOLED-экраном.

Компания Vivo презентовала свой новый компактный смартфон X200 FE, обладающий ёмкой батареей, камерой с высокими характеристиками и качественным экраном, пишет издание GSMArena.

Смартфон Vivo X200 FE снабжается 6.31-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, чипсетом MediaTek Dimensity 9300+, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилищем UFS 3.1 объёмом до 512 ГБ.

На тыльной стороне новинки расположена тройная камера с оптикой Zeiss, включающая в себя 50-Мп основной модуль с сенсором Sony IMX921, диафрагмой f/1.88 и оптической стабилизацией изображения, 8-Мп сверхширокоугольную камеру и 50-Мп телеобъектив с диафрагмой f/2.65 и датчиком Sony IMX882, а на фронтальной стороне размещается 50-Мп селфи-камера.

Устройство питает ёмкая кремний-углеродная аккумуляторная батарея на 6500 мА·ч, поддерживающая быструю зарядку мощностью 90 Вт. По данным производителя, полного заряда аккумулятора хватит для просмотра видеороликов на YouTube в течение 25 часов или игрового процесса на протяжении 9.5 часа, а для её зарядки от 0 до 100% потребуется 57 минут.

Источник фото: GSMArena

Новинка имеет сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей, и пылевлагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP68/IP69. Размеры устройства составляют 150.83x71.76x7.99 мм при весе 186 г. Модель представлена в чёрном, голубом, розовом и жёлтом цветовых оформлениях.

Информацией о стоимости смартфона Vivo X200 FE производитель в настоящее время не делится.