Новинка получит дисплей с разрешением Full HD+

Компания Infinix готовится к предстоящему запуску нескольких смартфонов серии Hot 60, в том числе модели Hot 60 Pro, которая совсем недавно появилась в базах данных Google Play Console и NBTC, раскрыв некоторые свои характеристики, пишет издание Xpertpick.

Источник фото: Xpertpick

На сайте Google Play Console указано, что смартфон Infinix Hot 60 Pro имеет дисплей с разрешением Full HD+ (1080x2400 точек) и плотностью пикселей 420 PPI, чипсет с характеристиками, соответствующими MediaTek Helio G200 Ultimate, 8 ГБ оперативной памяти и работает под управлением ОС Android 15.

На опубликованном изображении устройство представлено с круглым вырезом экрана для селфи-камеры и дополнительной физической кнопкой на боковой грани. Сайт сертификации NBTC подтверждает, что новинка будет ограничена поддержкой LTE, тогда как на 5G можно не рассчитывать.

Ожидается, что запуск смартфонов серии Infinix Hot 60 состоится в ближайшие дни или недели.