Новинка имеет чуть пониженные частоты

Компания Xiaomi готовится представить свой новый планшет Xiaomi Pad 7S Pro, который совсем недавно появился в базе данных Geekbench, подтвердив некоторые свои характеристики, пишет издание GSMArena.

Источник фото: Gizmochina

На сайте Geekbench планшет Xiaomi Pad 7S Pro указан с фирменным десятиядерным чипсетом Xring O1, оснащённым двумя ядрами с тактовой частотой 3,4 ГГц, четырьмя ядрами, работающими на частоте 3,04 ГГц, двумя ядрами с частотой 1,89 ГГц и двумя ядрами, достигающими частоты 1,8 ГГц.

В одноядерном тесте устройство получило 2631 балл, а в многоядерном — 8449 балла. Новинка была оснащена 16 ГБ оперативной памяти и работала под управлением ОС Android 15.

Источник фото: GSMArena

Чипсет Xring O1, являющийся собственной разработкой Xiaomi, уже представлен в двух мобильных устройствах производителя — в смартфоне Xiaomi 15S Pro он способен достигать частоты 3,9 ГГц, тогда как в составе планшета Pad 7 Ultra ограничен 3,7 ГГц.

Если показатели, указанные в базе данных Geekbench, являются финальными, чип в Pad 7S Pro будет обладать более низкой тактовой частотой по сравнению с уже дебютировавшими моделями.