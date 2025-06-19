Информатор раскрыл показатели новинки.

Компания Samsung, как сообщалось ранее, испытывала проблемы с разработкой и выпуском своего чипсета следующего поколения Exynos 2600, но свежая утечка от информатора OreXda указывает на то, что южнокорейский производитель всё же сможет выпустить конкурентоспособный продукт, пишет издание SamMobile.

Источник фото: NotebookCheck/Samsung

По данным информатора, к настоящему времени Samsung удалось добиться приемлемых показателей выпуска чипов Exynos 2600 — заявляется о производстве годной 2-нм продукции на уровне 40 %. Конечно, производителю ещё придётся улучшить эти цифры, но запаса в несколько месяцев до выхода следующей серии флагманских смартфонов должно хватить.

Также утверждается, что в одноядерном и многоядерном тестах Geekbench 6 чипсет Exynos 2600 набирает около 2 950 и 10 200 баллов — это на 34 и 46 % выше по сравнению с Exynos 2400.

Конечно, на фоне показателей Qualcomm Snaprdragon 8 Elite 2, который, согласно утечкам, набирает более 4 000 баллов в одноядерном и 11 000 баллов в многоядерном тестах, результаты Exynos 2600 выглядят более скромно, что может вновь поднять вопрос относительно различий в производительности между версиями флагманских смартфонов для разных рынков.

Ожидается, что Samsung вновь вернётся к своей стратегии оснащения смартфонов одной серии двумя чипсетами в разных странах в следующем году, поэтому Exynos 2600, дебютирующий в линейке Galaxy S26, судя по всему, будет дополнен Snaprdragon 8 Elite 2.