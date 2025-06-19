Новинка имеет до 8 ГБ оперативной памяти.

Дебютировал iQOO Z10 Lite, который стал самой доступной моделью в линейке смартфонов iQOO, пишет издание GSMArena.

Дебютант оснащается дисплеем IPS LCD с диагональю 6.74 дюйма и разрешением HD+, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. В качестве аппаратной платформы применён SoC MediaTek Dimensity 6300, которому сопутствует до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ ПЗУ. Последнюю можно расширить установкой карты памяти.

Главная камера построена на 50-Мп датчике и соседствует с сенсором глубины разрешением 2 Мп. На фронтальной панели располагается 5-Мп камера для селфи и видеозвонков. Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт.

Корпус смартфона является пылевлагозащищённым и получил рейтинг IP64. Установлены стереодинамики, сканер отпечатков пальцев, расположенный сбоку, и аудиоразъём.

В качестве операционной системы установлена Funtouch OS 15 на базе Android 15. Заявлено что обновления для смартфона будут выходить в течение трёх лет с момента дебюта.

Источник фото: GSMArena

Пользователям будут предложены на выбор два цветовых оформления – зелёный (Cyber Green) и голубой (Titanium Blue).

Стоимость смартфона iQOO Z10 Lite в Индии составляет 9 999 рупий (115 долларов США) за базовую версию с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, вариант 6 ГБ+128 ГБ оценён в 10 999 рупий (127 долларов США), а конфигурация 8 ГБ+256 ГБ стоит 12 999 рупий (150 долларов США).

Продажи новинки стартуют 25 июня.