Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Представлен iQOO Z10 Lite на Dimensity 6300 и камерой 50 Мп по цене от $115
Новинка имеет до 8 ГБ оперативной памяти.

Дебютировал iQOO Z10 Lite, который стал самой доступной моделью в линейке смартфонов iQOO, пишет издание GSMArena.

Дебютант оснащается дисплеем IPS LCD с диагональю 6.74 дюйма и разрешением HD+, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. В качестве аппаратной платформы применён SoC MediaTek Dimensity 6300, которому сопутствует до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ ПЗУ. Последнюю можно расширить установкой карты памяти.

Главная камера построена на 50-Мп датчике и соседствует с сенсором глубины разрешением 2 Мп. На фронтальной панели располагается 5-Мп камера для селфи и видеозвонков. Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт.

Корпус смартфона является пылевлагозащищённым и получил рейтинг IP64. Установлены стереодинамики, сканер отпечатков пальцев, расположенный сбоку, и аудиоразъём.

В качестве операционной системы установлена Funtouch OS 15 на базе Android 15. Заявлено что обновления для смартфона будут выходить в течение трёх лет с момента дебюта.

Источник фото: GSMArena

Пользователям будут предложены на выбор два цветовых оформления – зелёный (Cyber Green) и голубой (Titanium Blue).

Стоимость смартфона iQOO Z10 Lite в Индии составляет 9 999 рупий (115 долларов США) за базовую версию с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, вариант 6 ГБ+128 ГБ оценён в 10 999 рупий (127 долларов США), а конфигурация 8 ГБ+256 ГБ стоит 12 999 рупий (150 долларов США).

Продажи новинки стартуют 25 июня.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#iqoo z10 lite
Источник: gsmarena.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сверхмассивная черная дыра в центре нашей галактики вращается почти с максимальной скоростью
14
Индонезия пересмотрела участие в разработке истребителя KF-21 после приобретения KAAN у Турции
+
Автопилот Tesla провалил испытания с включённым режимом Full Self-Driving
2
Один из крупнейших в Челябинской области производителей ферросплавов получил шанс на вторую жизнь
+
OnePlus 15 получит обновлённый дизайн, дисплей с более низким разрешением и новую компоновку камер
3
Oppo K13x 5G оснастят LCD-экраном 120 Гц, батареей на 6000 мАч и 50-Мп камерой
+
ПВО Ирана атаковали израильские ПТРК Spike с удаленным управлением по Сети
+
MWM: Иран может сбивать израильские F-35 благодаря российской РЛС "Резонанс"
+
Названа самая подешевевшая в России модель iPhone
+
NVIDIA выпустила графический драйвер GeForce Game Ready 576.80 WHQL
+
CNBC TV18: Индия может начать производство российского истребителя Су-57 вместо покупки F-35
+
Lockheed Martin завершила масштабное обновление ПО для истребителя F-35
1
Китайская SemiDrive начнёт снабжать своими чипами европейского автопроизводителя
+
Ученые создали нанопротез сетчатки глаза из теллуровой нанопроволоки
+
Первые скриншоты HyperOS 3 демонстрируют переработанный дизайн интерфейса и иконок
1
Новый владелец Danone в России вложит 100 млрд рублей в модернизацию производства
+
Для Borderlands 4 потребуется как минимум 8-ядерный процессор и видеокарта с 8 ГБ видеопамяти
2
Samsung обновляет дизайн сайта по всему миру
+
Секретарь Трампа: президент США срочно покидает саммит G7 из-за событий на Ближнем Востоке
+
В Иране представили новый дрон Shahed-107 с дальностью более 1500 км
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Июнь)
35
Выбираем лучшую видеокарту за 30 000 ₽
64
"Крутой поворот", "Взрыв скоростного поезда" - не краткий обзор двух новых фильмов
1
40 великолепных игр на ПК, вышедших в 2020-2024 году, которые обязательно стоит пройти
6
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
95
О пополнении баланса Steam в 2025 году — самый выгодный из легальных вариантов
1
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 3
99
Российские законодатели расширяют санкции параллельному импорту
3
Обзор фильмов «Балерина» и «Как приручить дракона» - два билета, два мира, один довольный зритель
6
Когда придёт время отказаться от Windows 10, и почему у геймеров и пользователей нет выбора
5

Сейчас обсуждают

32Влад32
00:59
Не буду говорить, что иранцы - ангелы во плоти. Но у меня другой вопрос. Почему евреи говорят, что они правильные и хорошие и им можно иметь ядерное оружие? Да, официально они так не объявляли, но вес...
Какие у Израиля есть противобункерные бомбы и почему без США обезвредить объект Фордо не получится
32Влад32
00:54
Как думаете, хакеров сильно интересуют те 2% пользователей с Виндовс 7?Какой вывод? Безопаснее сейчас сидеть на Виндовс 8.1.
Когда придёт время отказаться от Windows 10, и почему у геймеров и пользователей нет выбора
Dark_Cloud
00:40
При этом у продавца на складе магазина остается то же количество телевизоров, что и было. Хорош пургу нести. Ограбили бедный магазин, совсем без телевизоров оставили, аяяй.
О пиратстве видеоигр в России — маленькое исследование большой проблемы
Dark_Cloud
00:36
Это каким же конченым надо быть, чтобы упрекать людей в отсутствии средств. Сгинь.
О пиратстве видеоигр в России — маленькое исследование большой проблемы
DonCarleone
23:31
Если сша впишутся в этот конфликт то политической карьере трампа конец
Какие у Израиля есть противобункерные бомбы и почему без США обезвредить объект Фордо не получится
Товарищ Ким
23:11
Хорошо-бы, в ответ за налёт на иракский ядерный центр, ударить гиперзвуковыми ракетами, по сионисткому ядерному центру, в Димоне. Радиоактивных материалов, у сионистов на два порядка больше, чем у ир...
Какие у Израиля есть противобункерные бомбы и почему без США обезвредить объект Фордо не получится
Сергей Смирнов
22:52
Сам являюсь владельцем механических часов с автоподзаводом Tissot Powermatic 80 Titanium. (Tissot T087.407.44.057.00. Титановый корпус и браслет).Ношу уже 11 лет. Уже 2 раза делал репассаж, первый раз...
10 мужских механических часов с сапфировым стеклом: актуальные и доступные модели
Дмитрий Белоусов
22:42
Очень надеюсь, что будет похож на op 13t. Будет батарейка на 7к и адекватная система охлаждения
OnePlus 15 получит обновлённый дизайн, дисплей с более низким разрешением и новую компоновку камер
Денис Бураков
22:26
Плоский экран, батарея на 6000 минимум и можно брать
OnePlus 15 получит обновлённый дизайн, дисплей с более низким разрешением и новую компоновку камер
Георгий Махалов
22:21
Будто бы логичнее ужаться и взять на 13400f с ддр4 и недорогой платой, зато с 5070
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Июнь)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем