Новинка будет поддерживать быструю зарядку мощностью 80 Вт

Компания Honor представит свой новый смартфон Honor X70 через несколько недель, а информатор Digital Chat Station заранее раскрывает некоторые характеристики новинки, пишет издание Gizmochina.

Honor X60. Источник фото: Gizmochina

По данным информатора, смартфон Honor X70 получит 6,79-дюймовую OLED-панель с разрешением 1,5K и будет поддерживать быструю зарядку мощностью 80 Вт. Точными данными о ёмкости аккумулятора источник не делится, но намекает на большой показатель, упоминая ещё одну модель, Honor Power, оснащённую батареей на 8000 мА·ч. Также в сообщении говорится о наличии чипсета с низким энергопотреблением.

Утверждается, что новинка будет доступна в чёрном (Phantom Night Black), белом (Moon Shadow White) и голубом (Bamboo Blue) цветовых оформлениях, а также сохранит тонкий и лёгкий корпус. Информатор отмечает, что запуск смартфона Honor X70 состоится в июле текущего года.