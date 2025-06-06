Также в новой части игровой серии может быть доступно более 700 локаций для посещения, включая магазины и торговые центры.

Несколько недель назад компания Rockstar Games порадовала геймеров, выпустив второй трейлер, посвящённый предстоящей Grand Theft Auto 6, что вызвало новые обсуждения в фанатской среде, а сейчас появляется свежая утечка, опубликованная информатором GameRoll, который ранее точно назвал имена двух главных протагонистов игры, Джейсона и Люсии, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Youtube/Rockstar Games

В своём новом сообщении информатор утверждает, что в GTA 6 геймеры смогут переключаться между Джейсоном и Люсией по отдельности, как было и в GTA 5, но в новой части будет доступен ещё один режим, когда оба персонажа будут вместе, с возможностью быстрого переключения между ними.

Также утверждается, что в игре будет доступно более 700 локаций, таких как магазины и торговые центры, которые можно будет посетить, а некоторые небоскрёбы будут иметь лифты. По данным информатора, игра сохранит систему выбора оружия в виде колеса в сочетании с наличием оружия в багажнике автомобиля, но не получит динамический системы укрытий, вернувшись к той, которая использовалась в GTA V.

Ранее разработчики сообщили, что Grand Theft Auto 6 выйдет на Xbox Series X/S и PlayStation 5 лишь 26 мая 2025 года, а не осенью текущего года, как говорилось изначально. Дата релиза новой части игры на ПК в настоящее время неизвестна.