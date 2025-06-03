Магазин расширил свой ассортимент моделями серий Challenger и Steel Legend.

Первые модели Radeon RX 9060 XT должны поступить в продажу 5 июня, и некоторые магазины уже готовятся к этому.

В частности, американский ритейлер Central Computers добавил две модели Challenger и одну Steel Legend от ASRock на свой сайт, раскрыв их цены, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/ASRock

Сообщается, что установленная магазином стоимость видеокарты Radeon RX 9060 XT серии Challenger, оснащённой 8 ГБ видеопамяти, составляет 320 долларов США, тогда как версии на 16 ГБ — 370 долларов. Данные ценники превышают рекомендованные AMD цены лишь на 20 долларов.

Модель RX 9060 XT линейки Steel Legend с 16 ГБ стоит чуть дороже — её оценили в 390 долларов, поэтому за 8-ГБ вариант, предположительно, попросят около 340 долларов.

Разница в цене неудивительна, так как видеокарты серии Steel Legend достигают тактовой частоты 3320 МГц, обладая тремя вентиляторами, тогда как модели линейки Challenger работают на частоте до 3290 МГц и снабжены двухвентиляторной системой охлаждения.