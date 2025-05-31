Новинка получила до 8 ГБ оперативной памяти.

Компания Infinix презентовала свой новый планшет Xpad 20 с большим экраном и целым рядом функций ИИ, пишет издание GSMArena.

Планшет Infinix Xpad 20 оснащается 11-дюймовой панелью IPS LCD с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, чипсетом MediaTek Helio G88, 4/6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти.

На задней панели новинки имеется 8-Мп камера, дополненная светодиодной вспышкой, а на фронтальной стороне размещается 5-Мп камера для селфи и видеозвонков. Питает устройство аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 10 Вт и обратной проводной зарядки.

Планшет поставляет с предустановленной Android 15, виртуальным помощником Folax, интегрированным с ChatGPT, встроенным ИИ-инструментом для программирования на основе Replit и рядом дополнительных функций с использованием технологий искусственного интеллекта.

Новинка снабжена слотом расширения для карты памяти microSD и разъёмом для nano SIM для обеспечения поддержки сотовой связи. Модель выпускается в красном (Rising Red), фиолетовом (Dreamy Purple), зелёном (Forest Green) и сером (Stellar Grey) цветовых оформлениях.

Источник фото: GSMArena

Информации о стоимости и доступности планшета Infinix Xpad 20 производитель в настоящее время не предоставляет.