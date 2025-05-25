Новинка оснащается четырёхъядерным чипом с частотой 2 ГГц и 8 сетевыми портами 2.5 Гбит/с.

Компания Asus презентовала свой новый беспроводной маршрутизатор ROG Strix GS-BE18000 с высокими характеристиками и целым рядом игровых возможностей, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Игровой роутер Asus ROG Strix GS-BE18000 оснащается четырёхъядерным чипом с тактовой частотой до 2.0 ГГц, 2 ГБ ОЗУ DDR4 и 256 МБ флеш-памяти, восемью внутренними антеннами и десятью фронтальными модулями, улучшающими площадь покрытия. Устройство поддерживает трёхдиапазонный стандарт беспроводной связи Wi-Fi 7, обеспечивая суммарную скорость передачи данных до 18 Гбит/c – 688 Мбит/c для диапазона 2.4 ГГц, 5765 Мбит/c для 5 ГГц и 11 529 Мбит/c для 6 ГГц.

Для повышения пропускной способности, снижения задержек и обеспечения высокого качества в процессе передачи данных новинка имеет расширенные до 320 МГц каналы, поддерживает Multi-Link Operation и модуляцию 4K-QAM, а также автоматическую координацию частот (AFC), обеспечивающую расширение диапазона сигнала 6 ГГц.

Маршрутизатор имеет восемь 2.5-гигабитных порта RJ-45 — один WAN и семь LAN, два из которых представляют собой выделенные порты, обеспечивающие приоритет трафика для сетевых игр. Также новинка оснащена разъёмом USB 3.2 Gen 1, позволяющим подключать внешние накопители и мобильные USB-модемы.

Устройство поддерживает технологию Asus AiMesh, позволяющую объединять несколько маршрутизаторов в единую ячеистую сеть Wi-Fi, несколько протоколов VPN, в том числе IPSec, WireGuard и OpenVPN, имеет несколько игровых функций, включая Game Boost, Mobile Game Mode и ROG First, и оснащается настраиваемой RGB-подсветкой.

Новинка поддерживает программное обеспечение Asus Router, позволяющее управлять сетью и осуществлять за ней контроль, и AiProtection Pro, отслеживающее сетевые угрозы в режиме реального времени с возможностью последующей блокировки заражённых устройств и нежелательных сайтов.

Стоимость беспроводного маршрутизатора Asus ROG Strix GS-BE18000 в американской сети магазинов Best Buy составляет 450 долларов США.