Анонс новинки ожидается в октябре 2025 года.

Компания OnePlus работает над своим новым топовым смартфоном OnePlus 15, данными о некоторых характеристиках которого делится информатор Digital Chat Station, пишет издание Gizmochina.

OnePlus 13. Источник фото: GSMArena

Сообщается, что смартфон OnePlus 15 будет позиционироваться в качестве флагманской модели с высокой производительностью, поэтому получит топовый чипсет следующего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2.

Кроме того, новинке приписывается наличие экрана, обрамлённого ультратонкими рамками, что будет достигаться за счёт технологии LIPO, и аккумуляторной батареи ёмкостью как минимум 7000 мА·ч с поддержкой быстрой 100-Вт проводной и беспроводной зарядки, тонкого и лёгкого корпуса с защитой от пыли и воды с рейтингом IP68/IP69, вибромотора, одноточечного ультразвукового сканера отпечатков пальцев и задней панели, изготовленной из стекловолокна.

Ранее сообщалось, что модель могут оснастить плоским экраном LTPO с разрешением 1.5K и тройной 50-Мп камерой — основной, сверхширокоугольной и перископическим телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом. Ожидается, что официальная презентация OnePlus 15 в Китае состоится в октябре текущего года, а глобальный запуск — в январе следующего года.