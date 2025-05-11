Новинка имеет удобный корпус без излишеств.

Компания Xiaomi выпускает свою новую компактную беспроводную мышь Wireless Mouse Lite 3 по демократичной цене, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

У мыши Xiaomi Wireless Mouse Lite 3 дизайн без излишеств. Модель снабжена оптическим датчиком с разрешающей способностью 1000 точек на дюйм. Устройство поддерживает беспроводную связь 2.4 ГГц и оснащается USB-приёмником, который легко транспортируется внутри специального отсека, находящегося под задней крышкой мыши.

Отмечается, что новинка обладает небольшим весом, составляющим всего 45 г (без батареек), поддерживает различные стили хвата и размеры рук, а также оснащается ножками, изготовленными из политетрафторэтилена, позволяя обеспечить более плавное перемещение устройства по поверхностям разного типа благодаря уменьшению трения.

К сожалению, модель не поддерживает стандарт беспроводной связи Bluetooth. Устройство способно работать от стандартных батареек формата AA, перезаряжаемых аккумуляторов в комплекте не имеется.

Стоимость беспроводной мыши Xiaomi Wireless Mouse Lite 3 в китайской рознице составляет 39 юаней (около 5 долларов США).