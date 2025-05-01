Windows 11 сама по себе проблема, но компания работает над решением.

Компания Microsoft постепенно решает ошибки, приводящие к проблемам в Windows 11, в частности, в её новейшей версии 24H2, но иногда добавляет новые, как это случилось с апрельским обновлением — как сообщает издание Neowin, софтверный гигант подтвердил наличие проблем с обновлением после апдейта, вышедшего в апреле текущего года.

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На своём официальном сайте Microsoft пишет, что после установки апдейта безопасности за апрель текущего года (KB5055528) пользователи Windows 11 23H2 и 22H2 не могут обновиться до версии 24H2, если используют службу Windows Server Update Services (WSUS) — процесс или не завершается, или не начинается вовсе, отображая в Журнале обновлений код ошибки 0x80240069.

Отмечается, что данной проблеме также подвержены системы, для обновления которых используется инструмент System Center Configuration Manager (SCCM).

В настоящее время Microsoft работает над устранением данной неполадки, но не предоставляет даже примерных сроков, когда именно проблема будет решена, обещая раскрыть дополнительные подробности в ближайшем будущем.