Первыми моделями с новым чипсетом могут стать Galaxy Z Fold8 и Z Flip8.

Проблемы с производством собственных чипов, с которыми столкнулась компания Samsung некоторое время назад, судя по всему, удалось решить, что следует из материала SEDaily, пишет издание Gizmochina.

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Утверждается, что высокопроизводительный чипсет следующего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy будет выпускаться не на 3-нм техпроцессе TSMC, как стандартная версия, а на 2-нм узле SF2 на производственных мощностях Samsung.

В теории это позволит южнокорейскому производителю не только уменьшить стоимость своих будущих мобильных устройств, но и добиться более высокой эффективности по сравнению с TSMC.

Ожидается, что первыми моделями, оснащёнными новейшим чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy, станут складные смартфоны Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8, дебютирующие во второй половине следующего года, тогда как смартфоны серии Galaxy S26 получат чип Exynos 2600, также производимый с использованием 2-нм техпроцесса SF2. Это объясняется тем, что Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy не будет готов к моменту запуска линейки Galaxy S26.

Отмечается, что в случае успеха Samsung сможет укрепить свои позиции на рынке полупроводников. Также это позволит компании обеспечить свои мобильные устройства высокопроизводительными чипсетами, сохранив при этом приемлемую стоимость.