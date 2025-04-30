Новинка может оказаться ребрендингом Z10 Turbo

Компания Vivo готовится расширить свою линейку смартфонов Y300, через несколько дней планируя представить модель Vivo Y300 GT и уже принимая предварительные заказы, пишет издание Gizmochina.

Подтверждено, что смартфон Vivo Y300 GT оснащается чипсетом MediaTek Dimensity 8400 и аккумуляторной батареей ёмкостью 7620 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядкой мощностью 80 Вт. На выбор покупателю предлагаются версии в чёрном или золотистом цветовых оформлениях.

Источник фото: Gizmochina

Предполагается, что Vivo Y300 GT является ребрендингом модели Z10 Turbo, поэтому новинка может получить 6.78-дюймовый OLED-экран с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, накопитель UFS 4.1 ёмкостью до 512 ГБ, 50-Мп основную камеру на задней панели, дополненную 2-Мп датчиком, и 16-Мп селфи-камеру.

Официальный запуск смартфона Vivo Y300 GT состоится 9 мая текущего года.