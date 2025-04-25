Обновление, предположительно, будет не таким крупным, как 24H2.

Несколько недель назад в сети Интернет появились слухи о том, что Microsoft работает над следующей версией своей операционной системы Windows 11 — 25H2. А сейчас Xeno и журналисты издания Windows Latest обнаружили факты, подтверждающие данный процесс.

Ранее сообщалось, что предварительная сборка Windows 11 под номером 26200 может относиться к версии 25H2, и Xeno нашёл этому подтверждение — как утверждает специалист, в файле appraiserRes.dll в составе Windows 11 Build 27842 имеются ссылки на Windows 11 25H2 (в виде метки GE25H2) с номером исходной сборки 26200.

Предполагается, что данный файл используется для определения совместимости устройства с Windows 11 25H2 в процессе обновления до новейшей ОС, что объясняет присутствие ссылок в его коде.

Источник фото: WIndows Latest

Учитывая небольшой шаг между сборками 26100 (текущей) и 26200, предполагается, что обновление Windows 11 25H2 будет не таким масштабным, как Windows 11 24H2, ограничиваясь лишь небольшими изменениями и новыми функциями, ряд из которых уже присутствуют в Windows 11, но находятся в скрытом режиме.

Ожидается, что Microsoft приступит к развёртыванию Windows 11 25H2 в сентябре-октябре текущего года, хотя сама компания в настоящее время не публикует какой-либо информации, подтверждающей факт разработки следующей версии ОС.