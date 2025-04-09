Модель может дебютировать в конце апреля.

Смартфон Vivo T4 5G в скором времени заменит модель предшествующего поколения, T3, присоединившись к T4x, дебютировавшему чуть ранее, но находясь чуть выше по классу — информация о некоторых характеристиках новинки уже появилась на сайте Flipkart, пишет издание MySmartPrice.

Vivo T4 5G. Источник фото: MySmartPrice

Сообщается, что смартфон Vivo T4 5G будет оснащаться самой яркой в своём классе панелью, выполненной по технологии AMOLED и имеющей изгибы по четырём сторонам, и чипсетом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, набирающим более 820 000 баллов в бенчмарке AnTuTu. Предположительно, пиковая яркость экрана новинки составит 5000 нит.

Также устройство получит круглый модуль камеры на задней панели, вмещающий два датчика, и кольцевую светодиодную вспышку. Новинка будет доступна в версиях с цветовыми оформлениями Phantom Grey и Emerald Blaze, причём последняя получит золотистые вставки вокруг модуля камеры.

Ранее говорилось, что модель будет оснащаться ёмким аккумулятором на 7300 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт.

Запуск смартфона Vivo T4 5G может состояться в конце апреля текущего года. С учётом того, что модель предшествующего поколения на старте продаж была оценена в 19 999 рупий (230 долларов США), стоимость новинки может сохраниться на том же уровне.