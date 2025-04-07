Новинка должна дебютировать 10 апреля.

Уже через несколько дней компания Oppo должна представить свой новый топовый смартфон Oppo Find X8 Ultra, который совсем недавно появился на сайте сертификации TENAA, раскрыв свои ключевые характеристики, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina/TENAA

Смартфон Oppo Find X8 Ultra с модельным номером PKJ110, появившийся в базе данных TENAA, указан с 6.82-дюймовой OLED-панелью с разрешением 3168x1440 точек и частотой обновления 120 Гц, чипсетом с тактовой частотой до 4.35 ГГц, судя по всему, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12/16 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом от 256 ГБ до 1 ТБ.

Устройство имеет четыре 50-Мп датчика на задней панели, дополненных 2-Мп вспомогательным сенсором, 32-Мп селфи-камеру на фронтальной стороне, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей, и ИК-модуль. Размеры новинки составляют 163.09x76.8x8.78 мм при весе 226 г.

Ранее было подтверждено, что Oppo Find X8 Ultra получит аккумуляторную батарею ёмкостью 6100 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и магнитной беспроводной зарядки мощностью 100 и 50 Вт соответственно.

Также в недавней утечке были раскрыты характеристики камеры новинки на задней панели — основная камера с 50-Мп датчиком Sony LYT-900, фокусным расстоянием 23 мм и диафрагмой f/1.8 будет дополнена сверхширокоугольным модулем Samsung JN5, перископическим телеобъективом с 50-Мп сенсором Sony LYT-700, трёхкратным оптическим зумом, фокусным расстоянием 70 мм и диафрагмой f/2.1, а также ещё одним перископическим телеобъективом с 50-Мп датчиком Sony LYT-600, шестикратным оптическим зумом, фокусным расстоянием 135 мм и диафрагмой f/3.1.

Кроме того, новинке приписывается наличие пылевлагозащищённого корпуса, соответствующего рейтингу IP68/IP69, и новой кнопки на левой грани, которая придёт на смену Alert Slider.

Ожидается, что версия с поддержкой спутниковой связи Find X8 Ultra Satellite Communication Edition будет предлагаться в единственной конфигурации 16 ГБ+1 ТБ, тогда как стандартная получит варианты 12 ГБ+256 ГБ и 16 ГБ+512 ГБ. Покупатель сможет выбрать из следующих цветовых оформлений — Starry Black, Morning Light и Moonlight White.

Запуск смартфона Oppo Find X8 Ultra должен состояться 10 апреля текущего года.