Новинки обладают идентичными ключевыми характеристиками.

Компания Honor представила два новых смартфона Honor Play 60 и Play 60m, которые пришли на смену моделям серии Honor Play 50, пишет издание Gizmochina.

Honor Play 60

Обе новинки имеют идентичные ключевые характеристики, располагая SoC MediaTek Dimensity 6300 с двумя ядрами Cortex-A76 с тактовой частотой 2.4 ГГц, шестью ядрами Cortex-A55, достигающими частоты 2.0 ГГц, и графическим процессором ARM Mali-G57 MC2, 6.61-дюймовыми дисплеями TFT LCD с разрешением 1604x720 точек, пиковой яркостью 1010 нит и встроенной защитой зрения, аккумуляторными батареями ёмкостью 6000 мА·ч и защитой от пыли и влаги с рейтингом IP64.

На задней панели устройств размещена 13-Мп основная камера с диафрагмой f/1.8 и 10-кратным цифровым зумом, а на фронтальной панели имеется 5-Мп модуль с диафрагмой f/2.2. Обе камеры могут записывать видео в разрешении 1080p. Также имеется ряд функций для фотосъёмки, включая ночной режим, HDR, покадровую съёмку и другие.

Honor Play 60m

Источник фото: Gizmochina

Обе модели имеют порт USB Type-C, 3.5-мм аудиоразъём, два слота для сим-карт, поддерживают стандарты 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, OTG, системы глобального позиционирования ГЛОНАСС, GPS, Beidou, Galileo и поставляются с предустановленной MagicOS 9.0 на базе Android 15.

Основные различия между двумя новинками заключаются в цветовых вариантах и цене — Honor Play 60 доступен в цветах Ink Rock Black, Jade Dragon Snow и Xiaoshan Qing, а его стоимость начинается от 1199 юаней (165 долларов США) за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, достигая 1399 юаней (192 доллара США) за вариант 8 ГБ+256 ГБ, тогда как Honor Play 60m предлагается в цветовых оформлениях Ink Rock Black, Jade Dragon Snow и Morning Glow Gold со стартовой ценой 1699 юаней (234 доллара США) за конфигурацию 6+128 ГБ, в то время как ценники модификаций 8 ГБ+256 ГБ и 12 ГБ+256 ГБ составляют 2199 и 2599 юаней (303 и 358 долларов США) соответственно.