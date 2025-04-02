Запуск новинки состоится 11 апреля.

Бренд iQOO постепенно раскрывает ключевые характеристики своего предстоящего смартфона Z10x, который должен дебютировать совместно с моделью Z10, пишет издание GSMArena.

Судя по характеристикам, смартфон iQOO Z10x является урезанной версией модели Z10. Новинка будет оснащаться чипсетом MediaTek Dimensity 7300 и аккумуляторной батареей ёмкостью 6500 мА·ч, что на 800 мА·ч меньше по сравнению с аккумулятором Z10.

Источник фото: GSMArena

Кроме того, Z10x будет отличаться от старшей модели прямоугольным модулем камеры на задней панели, хотя общий дизайн корпуса со скруглёнными углами, судя по всему, будет сохранён.

Ожидается, что запуск смартфона QOO Z10x состоится вместе с дебютом Z10 уже 11 апреля текущего года.