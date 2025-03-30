Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Предполагаемый iQOO Z10x с чипсетом Dimensity 7300 протестирован в Geekbench
Тестируемый экземпляр был оснащён 8 ГБ ОЗУ.

Компания iQOO готовится запустить несколько смартфонов серии Z10 в ближайшее время, включая модель Z10x, информация о некоторых характеристиках которой появилась в базе данных Geekbench, пишет издание GSMArena.

На сайте Geekbench смартфон с модельным номером I2404, который, предположительно, принадлежит iQOO Z10x, указан с чипсетом, оснащённым четырьмя ядрами с тактовой частотой 2.5 ГГц и четырьмя ядрами, работающими на частоте 2.0 ГГц — эти параметры соответствуют чипу MediaTek Dimensity 7300 с графическим процессором Mali-G615 MC2.

Кроме того, устройство снабжалось 8 ГБ оперативной памяти и работало под управлением Android 15, судя по всему, с надстройкой в виде Funtouch OS 15. В одноядерном тесте смартфон набрал 1008 баллов, а в многоядерном получил 2878 очков.

Источник фото: GSMArena

Ожидается, что модель iQOO Z10x присоединится к смартфону Z10, дебютирующему 11 апреля и оснащённому изогнутым дисплеем с пиковой яркостью 5000 нит, чипсетом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 и аккумуляторной батареей ёмкостью 7300 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт.

#iqoo z10x
Источник: gsmarena.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские танки получат орудия увеличенного калибра
8
Автовладельцы получат три новые функции CarPlay с выходом iOS 18.4
+
ZTE Nubia Neo 3 вышел в продажу по цене менее 150 долларов
+
NVIDIA рекомендует производителям ноутбуков указывать мощность видеокарт GeForce RTX 50
2
Intel отказывается от выпуска высокопроизводительных видеокарт на базе Arc Battlemage BMG-G31
3
Серия Samsung Galaxy S21 получила крупное обновление системы безопасности Android
+
Гелсингер: американские заводы TSMC не сделают США технологическим лидером
1
США выдвинули Украине новое предложение по контролю над энергетическими и минеральными ресурсами
3
Intel выпускает новый микрокод для процессоров Core 13- и 14-го поколений
3
Печатная плата эталонной AMD Radeon RX 9070 XT почти не отличается от решения Sapphire Pulse
2
Sony Xperia 1 VII может получить Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ ОЗУ и 70-200 мм телеобъектив
+
Модифицированная RTX 4090 с 48 ГБ VRAM показала слабые результаты в играх и высокий уровень шума
+
В сети появились фото инженерного образца десктопного процессора Intel Meteor Lake на 14 ядер
3
Опубликовано краткое описание основных характеристик стандартной версии Apple iPhone 17
+
Под нагрузкой процессоры AMD Zen 6 смогут разгоняться до более чем 6 ГГц
5
В Microcenter завезли GeForce RTX 5090 ROG ASTRAL LC, но геймеры не покупают ее из-за высокой цены
+
Авторы шифровальщика VanHelsing разрешили использовать программу только для атак вне стран СНГ
+
Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 набрал 3,8 млн баллов в AnTuTu
1
Процессоры AMD Zen 6 для настольных ПК будут работать на частоте до 6,0 ГГц
1
Alternate продает возвращеные Geforce RTX 5090 с отсутствующими ROP по полной цене
1

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Март)
17
Почему сегодня самое время для покупки видеокарты AMD, и стоит ли ожидать снижения цен на NVIDIA
21
Почему Xbox series S стал самым неликвидным игровым устройством в 2025 году
8
Певцы и певицы в кино (субъективный обзор фильмов)
5
10 лучших видеорегистраторов 2025 по соотношению цена-качество
2
Какой ПК я выбрал в качестве первого компьютера для школьника - обзор Ninkear MBOX11
53
Как я победил перегрев ноутбука ASUS TUF Gaming F15
40
ТОП-9 советов — что делать, если не хватает места на SSD для установки игры
13
Про выпаривание термопасты, отвал аудио контроллера у MONSTER Tulpar T7 и очередные проблемы Linux
23
Беспилотные автомобили Waymo попадают в ДТП гораздо реже людей по статистике за 80 млн км
1

Сейчас обсуждают

Александр Сечков
07:56
Упомянуть Джастина, и не вспомнить про "Время" - кощунство. Уже упоминали фильм "Замена" с Марком Энтони. А приведены в целом трешевые примеры за редким исключением, и уж называть "Анаконда" лучшим в ...
Певцы и певицы в кино (субъективный обзор фильмов)
Александр Мухин
07:55
Белорусы скинут своего картофельного фюрера, и все это накроется медным тазом.
В Зеленограде завершилась разработка российского литографа для работы с 350-нм техпроцессом
Александр Мухин
07:54
Автор ничего не путает? Пишут, что лазер планируют использовать в 130-нм литографе.
В Зеленограде завершилась разработка российского литографа для работы с 350-нм техпроцессом
Александр Сечков
07:52
Отличный классический фильм.
Певцы и певицы в кино (субъективный обзор фильмов)
corsi
07:45
На 100% российско-белорусский. И причем тут Эльбрус?
В Зеленограде завершилась разработка российского литографа для работы с 350-нм техпроцессом
DANYNAFIG
07:13
На сколько процентов он Российский мне интересно, эльбрус православный дождусь я или нет :) ?
В Зеленограде завершилась разработка российского литографа для работы с 350-нм техпроцессом
coth
07:11
Для программирования непригоден. Мало какие библиотеки знает. Только базовый синтаксис языков, что абсолютно бесполезно.
DeepSeek представила обновленную версию языковой модели V3 с улучшенной производительностью
Vergo
06:45
Такое ужасное качество обработки пяток радиаторов характерно для каких-нибудь подвальных нонэйм-фирмочек, но никак не для мирового лидера, каким признается АСУС... Фейспалм.
Как я победил перегрев ноутбука ASUS TUF Gaming F15
Евгений Балановский
06:30
кг/ам... Я как сервисник с 30ти летним стажем честно говоря в ах...е. 😱😱😱 Его нельзя подпускать к технике сложнее угольного утюга, да и то наверное хату спалит... Статья чистая иллюстрациия как не ...
Про выпаривание термопасты, отвал аудио контроллера у MONSTER Tulpar T7 и очередные проблемы Linux
Данил Тамонин
06:21
10 летний процессор тянет игры. Но если 10 лет назад взять 10 летнюю сборку 2005 года, проц какой нибудь пентиум 4, с 512мб оперативки, или сколько тогда ставили, да там половина игр не запустилась бы...
Xeon E5-2687W V4 сумел всего на 81% раскрыть потенциал GeForce RTX 5070 Ti
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем