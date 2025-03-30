Тестируемый экземпляр был оснащён 8 ГБ ОЗУ.

Компания iQOO готовится запустить несколько смартфонов серии Z10 в ближайшее время, включая модель Z10x, информация о некоторых характеристиках которой появилась в базе данных Geekbench, пишет издание GSMArena.

На сайте Geekbench смартфон с модельным номером I2404, который, предположительно, принадлежит iQOO Z10x, указан с чипсетом, оснащённым четырьмя ядрами с тактовой частотой 2.5 ГГц и четырьмя ядрами, работающими на частоте 2.0 ГГц — эти параметры соответствуют чипу MediaTek Dimensity 7300 с графическим процессором Mali-G615 MC2.

Кроме того, устройство снабжалось 8 ГБ оперативной памяти и работало под управлением Android 15, судя по всему, с надстройкой в виде Funtouch OS 15. В одноядерном тесте смартфон набрал 1008 баллов, а в многоядерном получил 2878 очков.

Источник фото: GSMArena

Ожидается, что модель iQOO Z10x присоединится к смартфону Z10, дебютирующему 11 апреля и оснащённому изогнутым дисплеем с пиковой яркостью 5000 нит, чипсетом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 и аккумуляторной батареей ёмкостью 7300 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт.