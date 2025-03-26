Также новинка обзаведётся 100-Вт зарядкой.

Уже через несколько недель компания Oppo собирается представить свой новый топовый смартфон Find X8 Ultra, но уже сейчас раскрывает некоторые его характеристики, пишет издание GSMArena.

Предполагаемый Oppo Find X8 Ultra. Источник фото: GSMArena

Как сообщает директор по продуктам компании Чжоу Ибао, смартфон Oppo Find X8 Ultra будет оснащаться ёмкой аккумуляторной батареей на 6100 мА·ч — это на 22 % больше по сравнению с моделями предшествующих поколений, Find X7 Ultra, Find X6 Pro и Find X5 Pro.

Несмотря на увеличенную ёмкость, новинка будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт, которая, по словам представителя компании, способна обеспечить восполнение заряда батареи от 0 до 100 % всего за 35 минут.

Кроме того, модель обзаведётся 6.82-дюймовой панелью, выполненной по технологии AMOLED, высокопроизводительным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite и пятью датчиками на задней панели, в том числе четырьмя 50-Мп и одним спектральным.

Ожидается, что смартфон Oppo Find X8 Ultra будет официально представлен 10 апреля. В настоящее время неизвестно, будет ли он доступен глобально, или его присутствие ограничат китайским рынком.